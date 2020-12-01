"أنا بحب سوسو".. رسالة حب مجهولة تثير الجدل في شوارع القاهرة (صورة)

علاقات و مجتمع

"أنا بحب سوسو".. كلمات تراصت على لوحة إعلانية مرفقة بجانب "إيموشن" القبلة انتشرت في شوارع القاهرة الكبرى، ورغم أن مصدرها مجهولًا حتى الآن، لكن البعض ظن أنها رسالة حب.

وتداول رواد مواقع التواصل اللافتة التي جابت شوارع مختلفة منها كوبري أكتوبر وشارع مصدق بالدقي، مرفقة بتعليقات ساخرة: "عقبال ما ألقي اللي يكتبلي أنا بحبك رورو"، "خارجة من شغلي عادي لقيت أنا بحب سوسو يالهوي أنا محبوبة كده"، " كذا شارع في مدينة نصر متعلق فيه إعلانات مكتوب عليها أنا بحب سوسو هل ده ليه أي مغزى".

ولم تكن هذه أولى اللافتات التي أثارت الغرابة، فـ اليوم أيضًا، تداولت لافتة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدوّن عليها كلمات الاعتذار، التي زعم الكثيرون أنها من زوج لزوجته: "إلى زوجتي حبيبي وروحي وعمري أم يوسف ارجعي بيتك وحشتيني" كلمات الاعتذار التي زينت لافتة معلقة بأحد الشوارع، موقع عليها إمضاء "فخر الرجال".

وزعم الكثيرون أن الصورة ترجع لمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وأنها منسوبة لزوج يعتذر لزوجته في لافتة رومانسية.

لافتات الحب والرومانسية انتشرت في الفترة الأخيرة، في شوارع وأماكن مختلفة، ومنها أيضًا حرم الجامعة، كان أشهرها في عام 2017، حين فوجئ طلبة كلية الآداب بجامعة قناة السويس، بلافتة داخل الحرم الجامعي كتب عليها: "أنا غلطت في حقك.. آسفة يا مودي".

وظهر من اللافتة أن فتاة تعبر عن اعتذارها عما بدر منها في حق حبيبها، وتطالبه بالسماح.

وأثارت هذه الواقعة جدلا كبيرًا، لوقوعها داخل الجامعة، التي قررت التحقيق مع الفتاة فضلًا عن استدعاء ولي أمرها.

وقرر بعد ذلك المجلس التأديبي بالجامعة فصل طالب و3 طالبات، بعد أن وصف سلوكهم بـ"غير الأخلاقي".