لماذا ينام البعض بأعين نصف مفتوحة.. وما الحل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نورهان محمد:

"العين الأرنبية" مصطلح طبي يشير إلى نوم بعض الأشخاص بأعين نصف مفتوحة، وربما يستيقظون وهم يشعرون بجفاف وحكه في أعينهم، قد يظن البعض أن هذه العادة غريبة لكنها شائعة وقد تسبب الكثير من المخاطر.

يطلق الأطباء عليها اسم lagophthalmos الليلي، ولا يدرك الأشخاص المصابون بذلك أنهم يمكنهم النوم بإغلاق أعينهم كاملة، تجنبا للمشاكل الصحية التي قد يتعرضون إليها، وذلك وفق ما نقل موقع WebMD"" المعني بالصحة.

الأسباب:

هناك العديد من الأسباب لتلك المشكلة ومنها:

- يولد بعض الناس بمشاكل في جفونهم تمنعهم من غلق أعينهم بشكل كامل أثناء الليل.

- إذا كنت تعاني من حالة تؤثر على أعصاب وجهك، بحيث لا يمكنك غلق عينيك تمامًا.

- إذا كنت قد أُصبت بسكتة دماغية أو تعرضت لإصابة خطيرة أو عملية جراحية أو شلل الوجه النصفي، وهو ضعف مفاجئ في عضلات وجهك.

- هناك حالة أخرى يمكن أن تؤدي إلى ذلك، وهي مرض جريفز، الذي يتسبب في انتفاخ عينيك للأمام.

الآثار الجانبية للنوم بعينين مفتوحتين:

هذه الحالة لا تمنعك من النوم، لكن لها آثار جانبية مثل: تهيج وجفاف العينين، قد تجعلك لا تستمتع بقسط كافِ من النوم ليلا وتجعلك أكثر قلقلا.

ولذا إذ كنت تعتقد أنك تنام وعيناك مفتوحتان، فاطلب من أحد أفراد العائلة أو صديق أو شريك مراقبة عينيك أثناء نومك، وابحث عن الأعراض الشائعة لالتهاب العين الليلي، مثل الرؤية الضبابية وجفاف العين والحساسية للضوء. قد تُصاب أيضًا بعيون حمراء أو تشعر بأن شيئا ما عالق في عينك.

وإذا كان لديك أي من هذه الأعراض، تحدث إلى طبيب العيون الخاص بك، سيتمكن من معرفة ما إذا كانت عيناك تغلقان تمامًا أم لا أثناء فحص العين.

علاج لاغوفثالموس الليلي

إذا كنت تعاني من lagophthalmos الليلي، فقد يعطيك طبيبك قطرات ومراهم للعين تحافظ على عينيك من الجفاف.

وربما يمنحك طبيبك أيضًا وزنًا صغيرًا للجفن للجزء العلوي من عينك، سوف يسحب جفنك برفق إلى أسفل عند النوم حتى تغلق عينك تمامًا، وقد تحتاج إلى استخدام شريط طبي لإغلاق عينيك أثناء النوم.

الجراحة أيضًا خيار إذا لم تساعد الأدوية في حل المشكلة، وقد يضع طبيبك غرسة مثقلة في الجفون لمساعدة عينيك على الإغلاق بشكل صحيح.

واعلم أنه إذا كانت عيناك غير قادرة على الإغلاق بشكل صحيح، فسوف تُصاب بالجفاف، وفي الحالات الخطيرة يمكن أن يؤدي ذلك إلى ضعف البصر أو فقدانه تمامًا، كما يمكن أن تشكل عيناك أيضًا قرحًا أو تتعرض للخدش إذا لم تكن قادرة على الإغلاق، لذا عليك ألا تتجاهل الأمر أو تستخف بعواقبه.