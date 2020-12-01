خلطات تقشير وتفتيح الشفاه ..اصنعيها بنفسك

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 10:45 مساءً - جمال الشفاه وظهورها باللون الوردي من الأمور المهمة التي تشغل المرأة، حيث إن الشفاه الجميلة الخالية من التشققات والاسمرار هي عنوان الجاذبية، لذا فالعناية بشفتيكِ لا تقل أهمية عن اعتنائك ببشرتك، لذا تقدم لكِ «الخليج 365» وصفة فعالة وبمكونات بسيطة ومتاحة في كل منزل؛ تخلصكِ من اسمرار الشفاه ومحيط الفم، بعيدًا عن استخدام مستحضرات العناية بالشفتين باهظة الثمن.



مقشر القرفة والعسل

مقشر القرفة والعسل



• المكونات:

- نصف ملعقة صغيرة قرفة.

- ملعقة صغيرة من العسل.

- ملعقة صغيرة زيت زيتون.

- ملعقة سكر.

- عصير نصف ليمونة.



• طريقة التحضير والاستخدام:

- اخلطي جميع المكونات السابقة مع التقليب جيدًا؛ حتى تحصلي على قوام متماسك.

- أضيفي بضع قطرات من أي زيت عطري تفضلينه.

- ضعي الخليط على الشفاه في الليل، واتركيه حتى الصباح.

- احرصي على تكرار الخليط يومًا بعد يوم؛ للحصول على نتائج مُرضية.



مقشر السكر ومعجون الأسنان لشفاه وردية خالية من الاسمرار

مقشر السكر ومعجون الأسنان لشفاه وردية



• المكونات:

- ملعقة معجون أسنان.

- ملعقة زبادي.

- ملعقة خل تفاح.

- ملعقة سكر.



• طريقة التحضير والاستخدام:

- اخلطي جميع المكونات في إناء؛ حتى تحصلي على قوام متماسك.

- ضعي طبقة رقيقة من الخليط باستخدام فرشاة أسنان ناعمة.

- ابدئي بتقشير الجلد الميت الموجود على الشفتين بحركات دائرية.

- استمري في إجراء هذه العملية لمدة خمس دقائق.

- اغسلي شفتيك بالماء الفاتر.

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