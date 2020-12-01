موديلات فساتين فخمة لإطلالة اليوم الوطني الإماراتي 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 10:45 مساءً - تحتفل دولة الإمارات يوم 2 ديسمبر باليوم الوطني الإماراتي، الذي يوافق ذكرى اتحادها الذي تأسس في عام 1971.

وإذا كنتِ تبحثين عن فستان سهرة فخم وأنيق، يناسب إطلالتك المسائية خلال اليوم الوطني الإماراتي، تقدم لك "الخليج 365.نت" في هذا الألبوم، موديلات فساتين فخمة لإطلالة اليوم الوطني الاماراتي 2020.

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فستان قصير من Christian Siriano

فستان قصير من Christian Siriano



تُعد الفساتين القصيرة ذات اللون الأسود، من أكثر فساتين السهرات فخامة وأناقة، إذ تمنح صاحبتها إطلالة أنثوية مميزة.

وإذا كنتِ تبحثين عن فستان سهرة يُظهرك بإطلالة فخمة ومميزة أثناء الاحتفالات باليوم الوطني الإماراتي، نرشح لكِ هذا الفستان الأنيق من ماركة Christian Siriano، وهو فستان قصير مُصمم من القماش الأسود اللامع، مع أكمام طويلة من التول المُطرز، ورقبة عالية، إضافة إلى تنورة تصل حتى الركبتين.

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فستان ذو شق أمامي من إيلي صعب

فستان ذو شق أمامي من إيلي صعب



إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة فخمة تُظهرك أكثر جاذبية وأنوثة، يُمكنك الاستعانة بهذا الفستان الأنيق للمصمم اللبناني إيلي صعب، وهو فستان مُصمم بتنورة طويلة ذات شق أمامي، مع كب يغطي الأكتاف، إضافة إلى حزام عريض من الجلد الأسود على الخصر.

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فستان طويل من إيلي صعب



وإذا كنتِ تبحثين عن فستان سهرة مُطرز يتمتع بتصميم فخم وأنيق، يُمكنك الاستعانة بهذا الفستان لإيلي صعب أيضاً، وهو مصمم من قماش الدانتيل الأحمر المطرز، ويتميز بتنورة وأكمام طويلة وحزام عريض من الساتان على الخصر، إضافة إلى فيونكة كبيرة الحجم من الساتان تنسدل من الرقبة وحتى الخصر.

