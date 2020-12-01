شاهدي بالصور أفخم عبايات النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 10:45 مساءً - العباية العربية بمختلف أشكالها أصبحت قطعة مميزة في عالم الأزياء العالمي وليس العربي فقط، وخاصة أنه مع إضافة بعض عناصر بسيطة تتحول إلى فستان للسهرة، فالعباية قطعة فخمة وخاصة المطرزة منها.



واليوم سوف نتعرف على أبرز إطلالات العبايات التي اعتمدتها النجمات في مختلف المناسبات، الستايل الخاص الذي اعتمدته كل نجمه.



ميساء مغربي:

ميساء مغربي



تفضل "ميساء مغربي" اعتماد القفطان المغربي الذي يمثل جزءاً من تراث المغرب، وقد اعتمدته في أكثر من حضور مناسبة وعلى السجادة الحمراء.



سلمى رشيد:

سلمى رشيد



وهو نفس الشيء الذي تقوم به سلمى رشيد، ولكنها أيضاً تعتمده في تصوير الفيديو كليب الخاص بها، وفي الكثير من جلسات التصوير التي تقوم بها.

تابعي المزيد:صور موديلات عبايات مخصّرة لإطلالة غاية في الرشاقة



سيرين عبد النور:

سيرين عبد النور



أما "سيرين عبد النور" فقد اعتمدت أكثر من مرة العبايات، ومنها أيضاً القفطان، ولكن ما يميز إطلالاتها المختلفة هي اختيار اللون الأخضر الذي يبرز جمالها الخاص.



كارمن سليمان:

كارمن سليمان



أما "كارمن سليمان" فهي أيضاً من النجمات اللائي اعتمدن العبايات في أكثر من مناسبة من بينها إحدى الحفلات التي اعتمدت خلالها العباية المفتوحة التي تشبه الكيمونو مع حزام حول الخصر.

كما اعتمدت من قبل عباية مزجت خلالها القماش السادة مع المنقوش.



نسرين طافش:

نسرين طافش



ومن النجمات اللائي يفضل القفطان هي "نسرين طافش" والتي تمتلك مجموعة مميزة من القفاطين المغربية التي يتابعها جمهورها عبر حسابها عبر إنستقرام.

تابعي المزيد:موضة العبايات ذات الطبقات المتعددة



هند صبري:

هند صبري



كذلك "هند صبري" والتي تفضل نشر صورها بالعبايات خلال المناسبات الدينية، كما تحضر بها مختلف المناسبات، وأكثر عباياتها تميزًا كانت عباية بيضاء مع تطريز ذهبي.



ياسمين صبري:

ياسمين صبري



وأخيرًا "ياسمين صبري" التي اعتمدت من قبل إطلالة ملكية بعباية باللون الذهبي التي جعلت الكثيرين يربطون بينها وبين أميرة ديزني "ياسمين".