دراسة: الألعاب الإلكترونية تساعد على التعلم والتمتع بوزن صحي

صحة

أظهرت دراسة حديثة أجريت في جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا في أستراليا، أن ألعاب الفيديو تساعد على خسارة الوزن.

وشارك حوالي 1400 شخص من 56 دولة في الدراسة، وتشير إلى أن ممارسي ألعاب الفيديو في الفئة العمرية بين 9 و21 عامًا، يتمتعون بوزن صحي بنسبة تفوق عامة السكان، كما أنهم يدخنون ويتناولون المشروبات الكحولية، بمعدل أقل.

وكشفت الدراسة أن 10% من أصحاب المستوى الأعلى ضمن هؤلاء كانوا أكثر نشاطًا بشكل ملحوظ من أصحاب المستويات الأدنى، ما يعني أن النشاط البدني يمكن أن يؤثر على الخبرات في مجال الألعاب الإلكترونية.

وجاءت الفوائد الأخرى للألعاب الإلكترونية كما ذكرها موقع "health line":

تحسين المهارات والقدرات العقلية

تعمل بعض الألعاب الإلكترونية التي تحسّن القدرات العقلية، وزيادة المهارات الفكرية والإبداع، من خلال تحفيز التفكير، مثل ألعاب الألغاز، أو الألعاب التي تعرض مشكلة، أو حدثاً ما، وتتطلب إجراء اتصالات منطقية، وربط الأحداث المختلفة ببعضها البعض للوصول إلى الحلول.

تحسين القدرات البصرية

تساعد العديد من الألعاب الإلكترونية على تحسين القدرات البصرية لدى الاطفال والبالغين، وذلك من خلال تحسين القدرة على تتبع مجموعة من الأجسام المتحركة.

مساعدة الأطفال على التعلم

تساعد بعض ألعاب الفيديو الأطفال على التعلم، وخاصة الأطفال في العمر التحضيري للذهاب إلى المدرسة، فتعتبر الألعاب طريقة مسلية لبناء الأساسيات عند الطفل، وخاصة الألعاب ذات المحتوى التعليمي، والتي قد تساعد الأطفال على تعلم الحروف والأرقام، وتُعرفهم على المفردات والكلمات المختلفة، كما أنها قد تنمي مهارات اتخاذ القرارات لديهم.