سميرة سعيد تثير إعجاب متابعيها بفستان ذهبي: الجمال عدى الكلام

لايف ستايل

شاركت الفنانة سميرة سعيد متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أحدث جلسة تصوير لها.

وظهرت "سميرة" بشكل أنيق، إذ ارتدت فستان قصير من اللون الذهبي، نسقت معه حذاء ذو كعب عالي، وتركت شعرها القصير منسدلًا على كتفيها، كما أنها لم تبالغ في وضع مستحضرات التجميل.

اكتفت "سميرة" بوضع "إيموشن" قلب على الصور دون أي تعليق آخر، ولاقت جلسة التصوير تفاعل كبير من متابعيها، الذين أبدوا إعجابهم بأناقة الديفا: "الأناقة"، "ذهب وأنتي ذهب"، "الديفا الذهبية"، "نفرتيتي المغرب"، "الجمال عدى الكلام"، "الديفا المتألقة دومًا".

جلسات تصوير سميرة سعيد

اعتادت الفنانة المغربية سميرة سعيد، مشاركة متابعيها بجلسات تصوير لها، تظهر من خلالها بإطلالات أنيقة وشبابية، تثير بيها إعجاب جمهورها.

وكان من بين جلسات التصوير التي خضعت لها مؤخرًا، حين ارتدت فستان من اللون الأحمر، وشاركت بها متابعيها عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتأتي جلسة التصوير ضمن مشاركتها في لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب The Voice Senior، الذي تم عرضه على قناة mbc مصر.

وجاء فستان سميرة سعيد، باللون الاحمر، وتميز بأنه غير مكشوف من منطقة الصدر، وقصير، منقوش "تايجر"، وله حزام على الوسط، كاشفا عن ماركته "جوتشي".

وصففت شعرها ويفي قصير، بأنامل طوني المندلق، ووضعت مكياجا ثقيلا وضعه لها بول، وارتدت حذاء أسود في شفاف له كعب عال.

وتفاعل جمهور سميرة سعيد، مع الصور عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من بينها: "قمر"، و"مطربة المغرب الأولى"، و"تؤبريني".