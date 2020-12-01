بينها الزبادي.. 7 أطعمة تقلل من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تزداد التحذيرات من احتمالية الدخول في موجة ثانية لفيروس كورونا، مع قدوم فصل الشتاء، وهو الأمر الذي نبّه إليه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووجه فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة مهمة بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.

ومع الالتزام بتلك الإجراءات الوقائية والتي منها ارتداء الكمامة وتجنب الزحام وغيرها، يتعين علينا تناول الأطعمة التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي لمكافحة ومهاجمة الفيروس، كما ذكر موقع "eatthis".

1- المشرووم:

يتمتع بسمعة طويلة في دعم وظيفة المناعة، فهو لا يرتبط بزيادة عدد وقوة الخلايا المعززة للمناعة في الجسم فحسب، بل أيضًا أحد المصادر الغذائية الطبيعية الوحيدة لفيتامين د، فضلا عن أنه مصدر جيد للزنك، وهو معدن مهم لوظيفة الجهاز المناعي.

2- الفلفل الأحمر:

يحتوي على فيتامين سي ويعد مضادا جيدا للأكسدة (ما يعني أنه من بين أمور أخرى يساعد في مكافحة الجذور الحرة في جسمك، والتي يمكن أن تسهم في الإصابة بالأمراض).

3- الثوم:

للثوم تاريخ طويل كعلاج عشبي وقد استشهد به العديد من الخبراء في العديد من الدراسات لخصائصه المعززة للمناعة، كما أنه يحتوي على عنصر يسمى الأليسين، وهو ليس فقط مضادًا للبكتيريا ولكن أيضًا للالتهابات.

4- الزنجبيل:

يمكن لخصائصه المضادة للالتهابات أن تساعد في تقليل أعراض الجهاز التنفسي العلوي المرتبطة بفيروس كورونا.

وعلى الرغم من عدم وجود الكثير من الأبحاث حول خصائص الزنجبيل المضادة للفيروسات، إلا أننا نعلم أنه يحارب بشدة التهديدات البكتيرية، وربما الأهم من ذلك، تشير الأبحاث إلى أن الزنجبيل يمكن أن يساعد في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم، الذي يشكل خطرًا كبيرًا على الأشخاص الذين ينتهي بهم الأمر بالإصابة بكوفيد-19.

5- البروكلي:

يحتوي على مزيج من الفيتامينات A وC وE، وكلها معروفة بأنها تساعد في تعزيز وظيفة المناعة، بالإضافة إلى أن فيتامين A، على وجه الخصوص، قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بـ COVID-19، حيث إنه يدعم صحة الأنسجة الداخلية، بما في ذلك بطانة الجهاز التنفسي، وكميزة إضافية، قد يكون فيتامين أ مفيدًا في مساعدتك على إنقاص الوزن هذا الشتاء.

6- الزبادي:

الزبادي غني بالبروتينات والفيتامينات، وكلها ضرورية للحفاظ على الاستجابة المناعية المثلى، وربما الأهم من ذلك أنه مصدر كبير للبروبيوتيك، والتي تساعد في دعم ميكروبيوم الأمعاء، وهو بحد ذاته ضروري لدعم وظيفة المناعة.

7- مخلل الملفوف:

مخلل الملفوف (الكرنب) هو طعام آخر يدعم الجهاز المناعي عبر ميكروبيوم الأمعاء، ما يجعله قويًا جدًا كمؤيد للجهاز المناعي، بالإضافة إلى أن الأطعمة المخمرة مثل مخلل الملفوف، هي مصدر كبير للبكتيريا المفيدة للأمعاء، وذلك لأن التخمير يعزز الخصائص المضادة للأكسدة لمخلل الملفوف.