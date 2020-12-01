إطلالات لا تُنسى من مهرجان القاهرة السينمائي في دوراته السابقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

حرصت نجمات الفن على التألق والظهور في أبهى صورة على السجادة الحمراء أثناء حضورهم مهرجان القاهرة السينمائي خلال دوراته.

وفي التقرير التالي، نستعرض لكم أبرز الإطلالات التي لا تُنسى من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته السابقة، وذلك قبل انطلاق الدورة الجديدة، غدا الأربعاء.

- رانيا يوسف:

اختارت الفنانة رانيا يوسف فستانًا جريئا من الباييت الأسود، مزينًا بالكامل بالحبات البراقة، وتميز الموديل بأكمام طويلة مع صيحة الرقبة العالية المزينة بعقد "Chocker"، وقصة الظهر المكشوف الجريئة.

واختارت مكياجًا قويًا، ركزت على رسمة العيون السموكي وأحمر الشفاه باللون المارون، واعتمدت تصفيفة الشعر المرفوع للأعلى على شكل كعكة مع غرة منسدلة، ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الفضي اللامع "الميتاليك" مع حذاء مفتوح مزين برباط الكاحل، مع إكسسوارات ماسية مكونة من أقراط ناعمة وخواتم باللون الفضي.

- درة:

إطلالة الفنانة درة في مهرجان القاهرة السينمائي لعام 2019 تعد من الإطلالات الأجمل التي لا تنسى، إذ ارتدت فستانًا بقصة الأميرات، باللون الأسود، دون أكمام، وتميز الموديل بفتحة صدر على شكل حرف "V"، وقصة ضيقة من الأعلى مزينة بالحبيبات البراقة، وجاء من الأسفل بقصة التنورة الواسعة المزينة بالنقوش والطيات الواسعة.

-هنا الزاهد:

أثارت الفنانة هنا الزاهد الجدل بإطلالتها الجذابة أثناء حضورها المهرجان، بفستان ناعم باللون الأسود، بقصة " One Shoulder"، وقماش المخمل والدانتيل، وتميز بفتحة جانبية طويلة.

- أمينة خليل:

لم توفق الفنانة أمينة خليل في اختيار تصميم يناسب قوامها الرشيق، إذ ارتدت فستاناً تقليديًا منقوشا ومزينا بالتول والرسومات البراقة من عند منطقة الصدر، التي جاءت غير مناسبة لطبيعة القماش المنقوش ما جعلها تبدو بوزن زائد.

- نجلاء بدر:

طلت الفنانة نجلاء بدر بفستان جريء من الجلد اللامع من توقيع مصمم الأزياء هاني البحيري، واتسم الموديل بقصته الجريئة عند منطقة الصدر التي اتخذت صيحة cut out، مع فتحة الساق الطويلة، ونسقت مع الإطلالة حذاءً أسود بصيحة lace up، وكلاتش براق أسود مُتداخل مع الفضي، واعتمدت تصفيفة الشعر المرفوع مع ترك خصلات منسدلة بشكل ويفي.

- ريهام أمين:

ظهرت الفنانة ريهام أيمن بتصميم قديم، إذ ارتدت فستانًا باللون الأخضر الباستيل، بصيحة الأكمام المتساقطة، ومزينًا بإكسسوار عند منطقة الخصر. جاء قماش الفستان غير مناسب للحدث، وخاصة مع تصميم الموديل القديم.

- عبير صبري:

أثارت إطلالة الفنانة عبير صبري الجدل في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته السابقة، فارتدت توب روز من الساتان بقصة one shoulder، مع بنطلون واسع من الشيفون المطرز، جاءت الإطلالة غير مناسبة للون بشرتها ولطبيعة الحدث أو لظهورها على الريد كاربت.

- رانيا منصور وتوأمها نورهان منصور:

اعتادت الشقيقتان التوأم الظهور معًا خلال المناسبات ترتديان نفس الملابس، ولكن استطاع التوأمان أن يخطفن الأضواء على السجادة الحمراء بإطلالتين مختلفتين في مهرجان القاهرة السينمائي.

ارتدت نورهان منصور فستان one shoulder أسود اتخذ شكل جسمها وتميز بالتطريزات البراقة من توقيع مصممة الأزياء الشهيرة Malak El Ezzawy، وزينت إطلالتها بمجوهرات فضية من IRAM، واعتمدت على تصفيفة الشعر من لمسات محمد الصغير، ونسقت إطلالتها الاستايلست Mariam El Kholy.

أما رانيا فارتدت فستانًا منفوشًا من التل بتصميم سندريلا حمل توقيع SHAHIRA LASHEEN. وتميز بلون الـSaffron المشرق. ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بسيطًا وتصفيفة شعر مرفوعة من لمسات Mohamed Al Sagheer، واعتمدت على المجوهرات الألماسية من IRAM، ونسقت إطلالتها بالكامل mariam elkholy.

- منى زكي:

استطاعت الفنانة منى زكي خطف الأنظار بإطلالتها المميزة، إذا ارتدت فستان ناعم باللون "of white"، تميز بفتحة صدر جريئة على شكل حرف "V"، وأكمام قصيرة مزينة بالكشاكش، وتميز الموديل بقصة التنورة متعددة الطيات، وفاتحة جانبية طويلة، واعتمدت إكسسوارات ماسية مكونة من عقد طويل، وسوار ناعم، واختارت كلاتش ميتاليك مع مكياج هادئ بالألوان الترابية، وتصفيفة الشعر المنسدل للخلف.

- ندى الكامل زوجة أحمد الفيشاوي:

وصف خبير الموضة والأزياء محمد كمال إطلالة ندى الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوي في مهرجان القاهرة عام 2019، بأنها متكررة، حيث ارتدت في مهرجان القاهرة السينمائي عام 2018 نفس قَصّة الفستان لكن كان لونه زيتيًا.