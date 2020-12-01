أحمد بدير يعلق على سخرية مي العيدان من شكله: عمري ما سمعت عنها (فيديو)

علاقات و مجتمع

أثارت الإعلامية الكويتية مي العيدان، موجة غضب واسعة بين متابعيها قبل أيام، بعدما سخرت من الفنان أحمد بدير بمشاركة صورة لابنته سارة، ما جعل الابنة تخرج عن صمتها وترد عليها، بعدما وصفته بـ"الأقرع"، ليتبادلا الردود على بعضهما البعض.

ومن جانبه، رد الفنان أحمد بدير، عن سخرية الإعلامية مي العيدان منه خلال مكالمة هاتفية في برنامج "MBC Trending"، أنا معرفش الأستاذة ولا سمعت عنها، فوجئت بعدد من الرسائل الكتيرة، في واحدة قالت عليك إيه وتنمرت، هو لو بتتكلم عليا لوحدي عادي، إنما تدخل بنتي سارة معايا في جملة مفيدة ده ملوش دعوة بالإعلام، بنتي خريجة إعلام وفاهمة تقاليد المهنة الجميلة المحترمة وأخلاقياتها اللي كلها سمو".

وتابع "بدير"، "أتمنى محدش يجرح فيها كإنسانة، لأنها في النهاية امرأة".

ووجّه الفنان خلال حديثه رسالة للإعلامية مي العيدان، قائلًا: "قضيتي اللي برفعها علشان أحمي نفسي أو بنتي، بس الفكرة إن ليها سوابق كتير، والساكت عن الحق شيطان أخرس، عيب نتريق أو نسيء، ولما عرفت أني كلفت محامي برفع قضية بدأت في حالة غير طبيعية في الشتائم، وأخذت في البحث عن أي ثغرة".

وعن رد ابنته، قال: "فوجئت أنها بتبعتلي وتحكيلي إللي حصل، وقولت أن ده عيب يحصل، مش هجوم على الفاضي وتريندات".

واختتم أحمد بدير تصريحاته عن مي العيدان قائلا: "ربنا يسامحها ويهديها"، مؤكدًا أن مكسبه من الأزمة هو مكالمات ورسائل الحب التي تلقاها من محبيه في الوطن العربي.