مايا مرسي: نسعى لإنشاء المزيد من وحدات مناهضة العنف ضد المرأة

علاقات و مجتمع

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المجلس يسعى لإنشاء المزيد من الوحدات المناهضة للعنف ضد المرأة.

وأضافت مايا، أن افتتاح وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة، يساعد السيدات على الإبلاغ عن أي وقائع عنف يتعرضن لها، "دستور مصر يحمي المرأة من أي أشكال عنف، لا يمكن تعزيز حقوق الإنسان دون تمكين كامل للمرأة، نحن في عصر ذهبي".

وأشارت إلى أن الوحدة تساعد المرأة على مواجهة أشكال العنف التي تتعرض لها، كالعزل القسري والتمييز والزواج القسري، والعنف الجنسي والاغتصاب والختان.

يشار إلى أنه مستشفى النساء والتوليد، افتتح، اليوم أول عيادة طبية للتعامل مع السيدات المعنفات، بعنوان وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات، حيث تعتبر الوحدة الأولى لمكافحة العنف ضد المرأة في مصر.