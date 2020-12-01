الأمم المتحدة تشيد بجهود مصر لحماية المرأة من تداعيات كورونا السلبية

علاقات و مجتمع

أشاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول الإجراءات التي اتخذتها دول العالم لمساندة المرأة خلال جائحة كوفيد-19، بدور مصر في هذه الأزمة إذ تصدرت دول الشرق الأوسط التي اتخذت إجراءات وتدابير جادة لحماية المرأة خلال جائحة الفيروس التاجي.

ورصد التقرير 21 إجراء اتخذتها الدولة المصرية لمراعاة اعتبارات النوع الاجتماعي، ومن بين هذه الإجراءات، سبعة تستهدف توفير الحماية الاقتصادية للمرأة، وثلاثة إجراءات لمعالجة أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، و11 إجراء للاستجابة للعنف ضد المرأة.

وبحسب تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تخطط وزارة التضامن الاجتماعي لإضافة 60 ألف أسرة إلى برنامجي تكافل وكرامة للتحويلات النقدية، وبالتالي زيادة ميزانيتها من 5.18 مليار جنيه إلى 3.19 مليار جنيه، بهدف الوصول إلى إجمالي 6.3 مليون أسرة بحلول عام 2021 مع ما يقرب من 16 مليون مستفيد.

وتستهدف هذه البرامج بشكل رئيسي النساء المعيلات، حيث تحصل حوالي 200000 أسرة (حوالي مليون مستفيد) على مدفوعات نقدية قدرها 450-500 جنيه مصري لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى المزايا العينية المحتملة، مع إعطاء الأولوية لكبار السن والأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة وأسر تعولها نساء على أن يقوم صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التنمية المحلية بتوجيه الدعم العيني في شكل غذاء ودواجن إلى الأرامل وربات الأسر وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

كما أشار التقرير إلى جهود الدولة المصرية لدعم توظيف ومشاركة المرأة في سوق العمل، حيث ذكر جهود جهاز المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والذي خصص محفظة تمويلية تصل إلى 4,5 مليار جنيه لتمويل المشروعات الخاصة بالنساء، وتحديدًا في المحافظات الحدودية والعليا، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ 216 ألف مشروع صغير على مدار خمس سنوات، وسيتم تمويل 250 ألف فرصة عمل ومشروع من خلال البنوك ومنظمات المجتمع المدني التي تتعاون مع الجهاز.

وأشار التقرير أيضًا إلى حزمة البرامج التعليمية التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمرأة، لإعدادها لدخول سوق العمل.

وأشاد بالتدابير واسعة النطاق التي اتخذتها الدولة المصرية للحيلولة دون ممارسات العنف ضد المرأة أثناء فترة الوباء بالتشاور مع هيئة الأمم المتحدة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والبنك الدولي والجهات الفاعلة الأخرى، حيث أصدر المجلس القومي للمرأة ورقة سياسات بعنوان "استجابة مصر السريعة لحالة المرأة أثناء تفشى فيروس كوفيد-19".

الأمم المتحدة تعتمد قرارا مصريا حول حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات كورونا

وفي السياق ذاته اعتمدت الأمم المتحدة مشروع قرار مصري غير مسبوق حول "حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات كورونا"، وذلك بالإجماع وبتوافق الآراء خلال أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بحقوق النساء والمسائل الاجتماعي والإنسانية والثقافية.

ويلقى القرار الضوء على احتياجات المرأة والفتاة خلال الجائحة، ويتناول تأثير الجائحة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، وأهمية القضاء على العنف ضدها، وضمان حصولها على كافة الاحتياجات الصحية والاجتماعية اللازمة، واستمرار مشاركتها في إعداد الخطط الوطنية والدولية لمواجهة الجائحة.

كما عملت الدولة المصرية على مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، للحد من تداعياته السلبية على كافة الفئات ولا يما المرأة باعتبارها من الفئات الأكثر تضررًا، وذلك من خلال سلسلة من الإجراءات والقرارات الوقائية حظيت بإشادة أممية لجهود الدولة المصرية في حماية المرأة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.