الامارات | أطلس بحار نادر يباع بـ325 ألف يورو

شكرا لقرائتكم خبر عن أطلس بحار نادر يباع بـ325 ألف يورو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دار «كيترر كونست» للمزادات في هامبورغ شمال ألمانيا، مساء أمس الاثنين، عن بيع أطلس بحار ثمين يعود إلى عام 1586 بـ 325 ألف يورو.

وأوضحت الدار أن عارضاً من بريطانيا فاز بشراء الأطلس الذي رسمه الملاح ورسام الخرائط الهولندي لوكاس يانتسون فاجهينير.

ويعد خبراء الأطلس النادر «علامة فارقة في رسم الخرائط البحرية».

يذكر أن هذا العمل الذي يحمل اسم «منظار ناوتيكوم» هو أول إصدار لاتيني لكتاب صدر قبل ذلك بعنوان «مرآة الملاحة»، ويحتوي على خريطة شاملة لأوروبا و44 خريطة جزئية تصور سواحل البلطيق والأطلنطي وبحر الشمال في أوروبا بشكل شبه تام.

وأوضحت بيانات الدار أن سعر الكتاب قدر في البداية بـ 180 ألف يورو، وكانت هذه النسخة موجودة لمدة زادت على 20 عاماً ضمن مجموعة هولندية خاصة.

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