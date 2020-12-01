إطلالات اليوم: مريهان حسين بإطلالة شتوي.. وريا أبي راشد بفستان قصير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حسابهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة، إذ نشر العديد منهن صور لهن عبر "إنستجرام"..

- ريا أبي راشد:

طلت الإعلامية ريا أبي راشد بفستان قصير باللونين الأخضر والأسود بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا قويا إذ وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر، ونسقت مع إطلالتها حذاءً باللون الأسود، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- تارا عماد:

ارتدت الفنانة تارا عماد بلوزة باللون البيبي بلو بقصة الأوف شولدر وبنطلون باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا هادئا، وارتدت إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق وخاتم، وتركت شعرها منسدلا.

- ريهام أمين:

تألقت الفنانة ريهام أمين بإطلالة جديدة، إذ ارتدت بلوفر طويل باللون الأسود، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود وإسكارف ونظارة شمس بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما.

- ليلى أحمد زاهر:

وظهرت الفنانة ليلى أحمد زاهر بسويت شيرت باللون الموف وأسفله بلوفر باللون الأبيض وبنطلون جينيز باللون الأبيض، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا هادئا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- مريهان حسين:

-ارتدت الفنانة مريهان حسين بلوفر باللون الكافيه وبنطلون جينيز غامق، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

- إيمي سالم:

ظهرت الفنانة إيمي سالم بإطلالة جريئة وهي ترتدي فلستان بليزر قصير بأكمام طويلة مفتوحة، واختارت تصفيفة الشعر الأنسيابي المنسدل على الجانبين، مع ماكياجًا قويا، إذ اعتمدت مكياج عيون سموكي مع أحمر شفاه باللون الفوشيا، ونسقت مع الإطلالة إكسسوارات ناعمة، وحذاء كلاسيكي باللون الأسود، مع شابوه بنفس اللون.

- سيرين عبد النور:

ارتدت الفنانة سيرين عبد النور بالطو باللون الكافيه، مزود بطيات عند منطقة الصدر، ويتميز بوجود حزام عند منطقة الخصر، واعتمدت مكياجا هادئا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون النبيتي، وتركت شعرها منسدلا.