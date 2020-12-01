أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. احذر عدم غسل اليدين لمدة 20 ثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تصميم_ مايكل عادل

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

احذر عدم غسل اليدين لمدة 20 ثانية

في زمن الوباء يتجاهل العديد من الأشخاص غسل اليدين بشكل جيد رغم أن ذلك مهم للحماية من فيروس كورونا.

لماذا يشكل خطرا؟

تجعل الأيدي أكثر عرضة لتراكم الفيروسات عليها، ومنها "كوفيد 19".

كيف نحمي أنفسنا؟

نصحت وزارة الصحة، بغسل اليدين بالمدة الكافية وهي 20 ثانية، حتى نطرد جميع الفيروسات.