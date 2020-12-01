خيارات عطر نسائي للشتاء بنغمات تجسد الفخامة والرقي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 04:39 مساءً - لا شك أن كل امرأة ترغب في اختيار عطر نسائي يعزز من أنوثتها وأناقتها، إلا أنه في أحيان كثيرة قد يخيب ظنها في بعض العطور العالمية لأسباب عديدة. لكن هناك الكثير من العطور النسائية الراقية التي ستجعلك تعشقين راحتها من الاستخدام الأول. وفي هذا المقال، رصدنا لك أفضل عطر نسائي للشتاء بنغمات تجسد الفخامة والرقي، الى درجة قد لا تتخلين عنه لسنوات طويلة.



Libre Eau De Parfum Yves Saint Laurent

Libre Eau De Parfum



صُمم هذا العطر الفخم من إيف سان لوران Yves Saint Laurent، ليجسد الحرية بمختلف أوجهها، فهو عطر كلاسيكي ملائم للأجواء الباردة، حيث يشتمل على مجموعة كبيرة من النغمات الدافئة والمنعشة في الوقت نفسه، مثل أزهار البرتقال المغربية، اللافندر، والنكهات الزهرية الطازجة.

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Chanel Allure Eau De Parfum

Chanel Allure Eau de Parfum



يعد هذا العطر من شانيل مرادفاً للأناقة والأنوثة، فهو يرتكز بشكل أساسي على الزهور واليوسفي والفانيليا، وهو مزيج كلاسيكي جذاب جداً لا مثيل له، ويشكل خياراً رائعة لإطلالة المرأة خلال الشتاء، فلا تترددي في تجربته هذا الشتاء.

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Marc Jacobs decadence Eau de Parfum

Marc Jacobs decadence Eau de Parfum



رائحة هذا العطر الفخم راقية جداً، حلوة ومخملية وخشبية، تضفي على المرأة الجاذبية والأناقة. يمثل Marc Jacobs decadence Eau de Parfum أحد أجمل عطور علامة مارك جاكوب الملائم لأجواء الشتاء، وهو كفيل بأن يشعرك بالدفء مهما كان الجو بارداً. مكونات الرئيسية: الياسمين والورد والعنبر.

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Lancome La Nuit Tresor Eau de Toilette

Lancome La Nuit Tresor Eau de Toilette



إنه عطر شرقي مميز برائحة غنية ومركزة، تدوم لساعات طويلة. مقدمة هذا العطر تتركز على الفلفل الوردي والبرغموت والكمثري والكشمش الأسود، أما قلبه فيعتمد على الورد الدمشقي والياسمين والفاوانيا والبنفسج. فيما قاعدته تشتمل على الفانيليا والتونكا والباتشولي والأخشاب وجوزة الطيب.

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JOY Eau de Parfum Intense

JOY by Dior Eau de Parfum Intense



يشكل هذا العطر من علامة ديور Dior، أحد أرقى وأجمل العطور الشتوية، التي تجعل المرأة تضج أنوثة ورقياً وتضفي على إطلالتها أناقة فريدة. يتميز هذا العطر برائحة دافئة تتركز في شكل أساس على الأخشاب وزهر البرتقال والورود والفانيليا.

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My Burberry Black

My Burberry Black



يشكل هذا العطر من بربري Burberry، خياراً رائعاً للشتاء، لا سيما للنساء المحبات للروائح الحسية والقوية التي تدوم طويلاً، فهو يشكل مزيجاً رائعاً من الياسمين كملاحظة علوية، والخوخ والورد كملاحظات متوسطة، والعنبر والباتشولي كملاحظات أساسية.

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Hermès Twilly d'Hermès Eau Poivrée

CaptionHermès Twilly d'Hermès Eau Poivrée



إنه عطر وردي - خشبي مثالي لأجواء الشتاء، فهو يرتكز بشكل أساسي على نغمات الفلفل الوردي والباتشولي والورد. يشكل هذا العطر خياراً رائعاً في ظل الأجواء الباردة، حيث أن رائحة الخشب والفلفل تشعرك بالدفء، فيما رائحة الورد تمنحك إحساساً بالانتعاش والحيوية والنشاط.

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