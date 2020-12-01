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7 تنسيقات كلاسيكية بلمسات عصرية

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 04:39 مساءً - من أجمل الإطلالات التي يمكن أن تتألق بها السيّدة، هي تلك التي تجمع بين النمط الكلاسيكي والنمط العصرية، أو ما يُسمّى بالإطلالة السبور-شيك. وهي من الخيارات التي تناسب مختلف الأوقات وتمنحك حضوراً أنيقاً ولافتاً.


إعداد وتصوير: جهاد حجيلي

مكياج: إيلي ستيفان

شعر: إيلي إسبر

الملابس والإكسسوارات: VALENTINO , GUISEPPE ZANOTTI , FENDI ,MAXMARA ,GEORGES CHAKRA, WOLFDORD ,ELISABETTA FRANCHI , SPORTSMAX, MARELLA.

 

معطف مزيّن بالمربّعات



معطف مزيّن بالمربّعات

جيليه من الجلد الأسود

كلاهما من Sportmax


حذاء من Giuseppe Zanotti

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فستان طويل من الصوف

بانشو مزيّن بالمرّعات

حذاء من الجلد الأسود

جميعها من Max Mara

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تنورة طويلة باللون الرمادي



تنورة طويلة باللون الرمادي

توب من الصوف الناعم

كلاهما من Marella


حذاء من Giuseppe Zanotti

سوار من Valentino

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سروال مزيّن بالمرّعات

توب من الصوف الناعم

معطف باللون البيج

كلاهما من Marella


حذاء من Giuseppe Zanotti

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طقم مؤلف من سترة وسروال من Elisabetta Franchi

حذاء من Giuseppe Zanotti

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طقم مؤلف من سترة وسروال برمودا من Max Mara

حذاء من Giuseppe Zanotti

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جمبسوت من Saiid Kobeisy

حذاء من Giuseppe Zanotti

سوار من Valentino

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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