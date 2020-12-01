7 تنسيقات كلاسيكية بلمسات عصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 04:39 مساءً - من أجمل الإطلالات التي يمكن أن تتألق بها السيّدة، هي تلك التي تجمع بين النمط الكلاسيكي والنمط العصرية، أو ما يُسمّى بالإطلالة السبور-شيك. وهي من الخيارات التي تناسب مختلف الأوقات وتمنحك حضوراً أنيقاً ولافتاً.





إعداد وتصوير: جهاد حجيلي



مكياج: إيلي ستيفان



شعر: إيلي إسبر



الملابس والإكسسوارات: VALENTINO , GUISEPPE ZANOTTI , FENDI ,MAXMARA ,GEORGES CHAKRA, WOLFDORD ,ELISABETTA FRANCHI , SPORTSMAX, MARELLA.







معطف مزيّن بالمربّعات



جيليه من الجلد الأسود



كلاهما من Sportmax

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فستان طويل من الصوف



بانشو مزيّن بالمرّعات



حذاء من الجلد الأسود



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تنورة طويلة باللون الرمادي



تنورة طويلة باللون الرمادي



توب من الصوف الناعم



كلاهما من Marella





حذاء من Giuseppe Zanotti



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سروال مزيّن بالمرّعات



توب من الصوف الناعم



معطف باللون البيج



كلاهما من Marella

حذاء من Giuseppe Zanotti تابعي المزيد: موديلات معاطف حمراء لشتاء 2021





طقم مؤلف من سترة وسروال من Elisabetta Franchi



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طقم مؤلف من سترة وسروال برمودا من Max Mara



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جمبسوت من Saiid Kobeisy



حذاء من Giuseppe Zanotti



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