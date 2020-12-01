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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 04:39 مساءً - تتميز الإطلالات الشتوية بالأناقة والفخامة، لتلائم أجواء الشتاء وسهراته، وهو ما يجعل قطع المجوهرات التي تصممها الدور العالمية تتسم بالفخامة والتميز.
وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ "الخليج 365.نت" قطع مجوهرات من أهم الدور العالمية لسهراتك الشتوية، لتختاري منها ما يناسبك لإطلالة أكثر فخامة:
سوار من الذهب من ديور Dior
طرحت ماركة ديور مجموعة من قطع المجوهرات الأنيقة، أعجبنا منها هذا السوار المُصمم على شكل دوائر كبيرة من الذهب الأصفر عيار 18، إضافة إلى الذهب الأبيض من نفس العيار، والمُرصع بالألماس بوزن 0.30 قيراط، واللؤلؤ الأبيض.
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عقد من اللؤلؤ والألماس من شانيل Chanel
لإطلالة شتوية أكثر فخامة تناسب السهرات، طرحت ماركة شانيل هذا العقد الأنيق الذي يحمل اسم Camélia Brodé، وهو عقد مُصمم من الذهب الأبيض عيار 18، واللؤلؤ الأبيض، وتتوسطه 3 زهور أنيقة مُصممة من الذهب الأبيض المُرصع بالألماس.
حلق من الذهب الأصفر والألماس من لويس فويتون Louis Vuitton
طرحت ماركة لويس فويتون مجموعة مميزة من قطع المجوهرات الأنيقة التي تناسب سهرات الشتاء، أعجبنا منها هذه الأقراط الأنيقة، المُصممة من الذهب الأصفر والأبيض عيار 18، ويضم الأحرف الأولى من الماركة LV.
ويزين حرف L المُصمم من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً شحمة الأذن، بينما يتدلى منه الحرف V المصنوع من الذهب الأبيض والمرصع بـ 60 ألماسة متلألئة.
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ساعة من الجلد والألماس من شوبارد Chopard
لا يُمكن الاستغناء عن الساعة الثمينة لإكمال أي إطلالة شتوية فخمة، لذلك طرحت ماركة شوبارد مجموعة مميزة من الساعات الأنيقة، أعجبنا منها هذه الساعة الفخمة المُصممة من سوار من الجلد الأسود، وتاج مُصمم من الذهب الوردي المُرصع بأحجار الألماس الصغيرة، بينما صُممت عقارب الساعة والأرقام من الذهب الوردي.
عقد من الألماس المُرصع بالزمرد من Adler
لإطلالة أكثر فخامة تناسب سهراتك الشتوية، يمكنكِ الاستعانة بهذا العقد الأنيق من ماركة Adler، والمُصمم من الذهب الأبيض المُرصع بالألماس الأبيض، والذي صُمّم على شكل دوائر صغيرة تتوسطها أحجار الزمرد الأخضر الأنيقة.
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