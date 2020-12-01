جهود الدولة لحماية المرأة المصرية من تداعيات كورونا السلبية

علاقات و مجتمع

تؤدي النساء والفتيات معظم أعمال الرعاية الصحية والاجتماعية بنسبة 70% وفقاً لمنظمة العمل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، كما أن غالبية من المعلمين والعاملين في صناعة الخدمات من الإناث.

وفي مصر اتخذت القيادة المصرية سلسلة من الإجراءات والقرارات المشددة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وعملت على الاهتمام بالفئات المتضررة من هذه الإجراءات وعلى رأسها المرأة.

جهود الدولة لحماية المرأة من تداعيات كورونا على المستويين المحلي والدولي

- في 16 مارس 2020، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 719 لسنة 2020، والذي يتضمن تخفيض عدد العاملين والعاملات في المصالح الحكومية كإجراء احترازي، ومنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلا أو أكثر يقل عمرة عن أثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار، ويسمح هذا القرار لجميع الأمهات بالقيام بواجباتهن العائلية دون فقدان وظائفهن.

كما سمح القرار لأمهات الأطفال ذوي الإعاقة برعاية أطفالهم دون فقد وظائفهم من خلال منح أجازه للمرأة العاملة، التي ترعي أحد أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة بموجب كتاب دوري.

- عملت وزارة الصحة والسكان على تسهيل وصول الخدمات الصحية الإنجابية للنساء، حيث أعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات بخصوص صرف أدوية الأمراض المزمنة وألبان الأطفال ووسائل تنظيم الأسرة لمدة 3 أشهر، وأطلقت الوزارة خطين ساخنين للدعم النفسي للمواطنين والمواطنات في البيوت خلال لفترة مواجهة كورونا ومن ثم تستفيد النساء من هذه البرامج.

- كثفت وزارة التضامن الاجتماعي جهودها لحماية المسنات وذوات الإعاقة الذين يعيشون في دور التربية والمؤسسات العقابية ودور الأيتام والمسنين ومؤسسات الدفاع الاجتماعي وذوي الإعاقة، مع الاستعداد لحالات العنف المحتملة ضد المرأة من خلال مراكز استضافة المرأة.

- كما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي في 22 مارس 2020 زيادة العائد الشهري للرائدات الريفيات من 350 جنيها مصريا إلى 900 جنيه مصري، وتضمين السيدات اللاتي تبلغ أعمارهن 65 سنة فأكثر من فاقدي الرعاية في دور مسنين، فضلا عن زيادة أعداد المستفيدين من القروض الميسرة وذات الفائدة البسيطة لعمل مشروعات متناهية الصغر لتحسين مستوى معيشة الأسرة، وزيادة الأعداد المستفيدة من الدعم النقدي المشروط لبرنامج تكافل وكرامة لـ100 ألف أسرة لتوفير الحماية الاجتماعية وخاصة للنساء المعيلات.

قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الرعاية الصحية للنساء

- صرف مكافآت استثنائية من صندوق تحيا مصر لكل العاملين حاليًا بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية، على مستوى الجمهورية.

- زيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%، وإنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.

- التوجيه بزيادة دعم القطاع الصحي وتحسين الأوضاع المالية للعاملين والأطباء وأطقم التمريض من خلال رفع مكافأة أطباء الامتياز لتصبح 2200 جنيه شهريًا بدلا من 400 جنية اعتبارًا من خريجي كليات الطب دفعة ديسمبر 2019.

لمطالعة تأثير كورونا السلبي على المرأة المصرية، عبر الرابط.