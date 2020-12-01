افتتاح أول عيادة طبية للتعامل مع المعنفات بقصر العيني

علاقات و مجتمع

افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عيادة المرأة الآمنه"، وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات بمستشفى النساء والتوليد بقصر العيني، حيث تعتبر أول عيادة من نوعها في المستشفيات الجامعية لمكافحة العنف ضد المرأة.

قال الدكتور عمرو حسن، استشاري النساء والتوليد، إن الهدف من إنشاء الوحدة حماية النساء اللاتي يتعرضن للعنف نفسيا وطبيا.

وأضاف أثناء حديثه لـ"هن"، تعتبر هذه الوحدة أول وحدة من نوعها في المستشفيات الجامعية، وكان من أسباب التفكير فيها ازدياد حالات العنف ضد المرأة في المجتمع.

وأكد أنه من خلال الوحدة توجه المرأة حسب حالة العنف التي تعرضت لها، ويعمل ذلك على تشجيع المرأة عدم الإسكات عن أي أشكال للعنف تتعرض لها.

يحضر المؤتمر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، الأستاذ الدكتور إيهاب سليمان، رئيس قسم أمراض النساء والتوليد.