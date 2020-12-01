هذه الهواية تعزز الحالة النفسية والصحة العقلية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
أفادت مجلة "فرويندين" الألمانية بأن هواية التريكو يمكن أن تعزز من الحالة النفسية والصحة العقلية، وذلك بما تمنحه من قدرة على التأمل وسعادة.
التريكو يهدئ العقل
يوصى بهذا النوع من الحرف اليدوية لكل من المبتدئين والمحترفين لأن تسلسل الحركة يتم اعتياده بشكل كبير ليتم وكأنها حركات أوتوماتيكية؛ حيث تخلق الحركات المتكررة نوعا من حالة التأمل، التي لها تأثير مريح على الجسم والعقل وتشغل الوقت، بحيث لا تسمح بالتفكير في المشاكل والضغوط النفسية، كما يستخدم التريكو كعلاج مهدئ حتى مع المرضى، الذين يعانون من اضطرابات القلق.
التريكو يستدعي القوة العقلية
تحفز أشغال التريكو العديد من مناطق الدماغ، وبالتالي فإن التريكو هو هواية صحية يعتقد في أنها تمنع مشاكل ذهنية مثل الخرف، لكنه في النهاية يبقى مجرد اعتقاد لم يتم إثباته علميا على الرغم من أنه يتأكد بحقيقة أن التريكو يطلق العنان للإبداعات والخيالات التصميمية، فضلا عن السعادة والشعور بالرضا الناتج عن إنهاء المشروع بعد يوم أو حتى عدة أيام.
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