"إنستجرام موديل" تساعد الفتيات في الكشف عن خيانة أزواجهن: بعمل خير

لايف ستايل

كشفت عارضة أزياء أمريكية تدعى "بيج وولين" عن نيتها لمساعدة الفتيات في الكشف عما إذا كن يتعرضن للخيانة من قبل المرتبطين بهن أم لا، وذلك من خلال ردها على الرسائل من بعض الرجال التي تتلقاها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ونصب الفخاخ لهم.

ويتابع الفتاة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، أكثر من 222 ألف متابع، إذ تستقبل بشكل يومي عددا من رسائل المعجبين بها من الرجال، وهو ما جعلها تقرر الإجابة على البعض، ومعرفة عما إذا كانوا مخلصين لشركاء حياتهم أم لا.

وقالت "بيج" صاحبة الـ28 عامًا، إنها لاحظت أن الكثير من الرجال الذين يراسلونها من خلال الرسائل عبر حسابهات بـ"إنستجرام"، يضعون صور ملفاتهم الشخصية مع صديقاتهم، وهو ما أثار دهشتها، فلماذا يتغزلون بها؟، وهو ما جعل الفتاة تتساءل عما إذا كانت صديقاتهم يعرفن بأنهم يرسلون رسائل عشوائية لها ولمثلها من الكثير من عارضات الأزياء؟، حسب موقع bodyandsoul.

وسرعان ما قررت عارضة الأزياء، في الرد على بعض الرسائل مع الرجال، ونشرها عبر حسابها بـ"إنستجرام"، لكشفهم أمام صديقاتهم وشركاء حياتهم، قائلة: "معظمهم كذب وأخبرني بأنه غير مرتبط وليس لديه صديقة، لذلك قمت بكشف أمرهم، وقررت استخدام حسابي من أجل الخير ومساعدة الفتيات المتابعات لي".

ومن بين الرسائل التي تلقتها "بيج" وقامت بنشرها، "أنتِ لطيفة للغاية"، كنت آمل على أن ألتقي بكِ قريبًا"، "أنا أعزب، هل لديكي سناب شات؟"، "أرغب في الارتباط بكِ"، "أنتِ جذابة وجميلة وأتمنى أن نتبادل المشاعر سويًا".

بعد نشر الفتاة لعدد من الرسائل، شعرت بالارتياح الشديد مقابل فعلتها على حد وصفها، إذ ساهمت في الإيقاع بالعديد من الرجال وكشفهم أمام شركاء حياتهم، ولن تندم على خسارة عدد من متابعيها من الرجال.