بسبب كورونا.. الامتناع عن التصنيف السنوي لأفضل 10 مدن

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

صنف موقع "لونلي بلانيت" أفضل مواقع السفر حول العالم سنويا لمدة 15 عاما حتى حل 2020 عام الجائحة التي أوقفت السفر الدولي.

وأعلن الموقع المعني بأماكن السفر أنه سوف يمتنع عن تصنيفه السنوي لأفضل عشر مدن ودول وسوف يركز على الأشخاص بدلا من الأماكن.

وكتب الموقع: "السفر مختلف الآن"، وأعلن عن سلسلته البديلة "الأفضل في السفر" حيث تم بدء بث فيديوهات جديدة على موقع يوتيوب في 17 نوفمبر.

وقال الموقع: "الأفضل في السفر 2021 هم أشخاص يجعلون السفر قوة للخير وبالأخص في عام عرقلت فيه جائحة كوفيد-19 السفر لانتشار المخاوف المتعلقة بالصحة العامة".

ويقدم الموقع 30 شخصا ملهما ومقصدا ومشاريع سياحية لها مستقبل سوف تغير صناعة السياحة.

ومن بينهم السوري هشام معضماني الذي يوضح تاريخ وقصص الهجرة في جولات سياحية ببرلين تحمل اسم "ريفيوجي فويسز تورز" (رحلات أصوات اللاجئين).