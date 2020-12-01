الامارات | «ستراتولانش» تصمّم طائرة تالون فوق الصوتية

شكرا لقرائتكم خبر عن «ستراتولانش» تصمّم طائرة تالون فوق الصوتية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت شركة ستراتولانش في تصنيع نموذج أولي لمركبة فوق صوتية تعتزم إطلاقها من أكبر طائرة في العالم. وأظهرت الصور التي نشرتها الشركة على حسابها في «تويتر» نبذةً عن التصميم الأنيق لطائرة تالون فوق الصوتية القابلة لإعادة الاستخدام في منشأة الإنتاج. ونشرت الشركة تعليقاً على الصورة على «تويتر» «يعطي تصميم الطبقة الخارجية لمحةً عما سيأتي. تقدمنا خطوةً إلى الأمام».

وتمثل عملية الإنتاج بدايةً واعدةً عقب أشهر عصيبة مرت بسبب وفاة مؤسس الشركة، بول آلن، عام 2018 التي وضعت مستقبل الشركة على المحك، وأدت إلى بيعها بعد عام من رحيله.

وأعلنت الشركة في مارس من هذا العام عن تركيز خدماتها على تصميم مركبات فوق صوتية واختبارها وتشغيلها، وقال جان فلويد المدير التنفيذي لستراتولانش: «ستكون أسرة الاختبار فوق الصوتية محفز النهضة في التقنيات فوق الصوتية لحكومتنا، والقطاع التجاري والتعليمي».

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