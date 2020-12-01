الامارات | «تلفزيون الشارقة».. 4 أفلام وثائقية تروي سيرة الاتحاد

شكرا لقرائتكم خبر عن «تلفزيون الشارقة».. 4 أفلام وثائقية تروي سيرة الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطلق تلفزيون الشارقة، بمناسبة اليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات، أربعة أفلام وثائقية من إنتاج الهيئة، تؤرّخ من خلالها لقيام دولة الاتحاد عام 1971، وتروي سيرة بناء الدولة، وما ترافق معها من منجزات، جعلت الاتحاد إحدى التجارب المفصليّة في تاريخ المنطقة العربية والعالم. والأفلام هي: «إمارات المجد».. الذي يقارن بين فترتين: الأولى تمتد من عام 1900 حتى قيام دولة الاتحاد، والثانية من تأسيس الدولة حتى العام الجاري 2020، وفيلم «ذاكرة أجدادي» الذي يقدم شهادة حيّة ومصورّة لشخصيات عاصرت قيام الاتحاد، و«إعلام الإمارات» ويتناول بدايات العمل الإعلامي وتطوره في ظلّ الاتحاد، وفيلم «لوحة وطن». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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