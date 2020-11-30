جلسة تصوير بـ الموز.. فتاة سقارة تخصص إثارة الجدل (صور)

لايف ستايل

تسعى سلمى الشيمي لصنع الترند منذ عدة شهور، فهي تعمل في مجال عرض الأزياء و"الموديل"، وخاصة ملابس البيت مثل البيجامات، ولكن جلسة تصوير سقارة الأخيرة أثارت الكثير من الجدل حولها.

وظهرت "سلمى" في جلسة تصوير أخرى، اعتبرها البعض مُخلة بالآداب، حيث ظهرت بجوار عربة لبيع الموز وهي ممسكة بواحدة منها.

ارتدت سلمى لتلك الفوتوسيشن جامب سوت من نفس لون الموز الأصفر الفاقع، "أوفشولدرز"، أظهر كتفيها مع مكياج ثقيل.

ونشرت سلمى جلسة التصوير عبر "فيسبوك"، وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها ومتابعيها عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من بينها، "الموز الني استوى بجمالك، وانا رايح جي علي ضي خيالك، يا جمال الأصفر على شعر مضفر، محتاج ميت دفتر يوصف أحوالك.. رحمانيات"، و"يا جمال الموز"، و"هو انتي كل صورك كدة".

وكانت جلسة تصوير في هرم سقارة أثارت كثير من الجدل والانتقاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي هذا الصدد قال الدكتور محمد يوسف عويان مدير منطقة سقارة الأثرية، إنَّ الأمر تم إحالته للجهات القانونية للتحقيق واتخاذ مايلزم.

وأضاف مدير منطقة سقارة الأثرية، في تصريحات لـ"الوطن"، أن جلسة التصوير خالفت العرف والعادات والتقاليد المصرية التي نشأنا عليها وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا".

تفاصيل جلسة تصوير سقارة

وتضمنت جلسة التصوير التي نشرها المصور الشاب حسام محمد مساء أمس، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهور الموديل الشابة المعروفة باسم "سلمى الشيمي" بفستان أبيض قصير وضيق، بدون أكمام وغير منقوش، مع وضعها اكسسوارات فرعونية تجمع بين الذهبي والأسود والأحمر والأزر، وتاج متوسط الحجم مزين بنقوش فرعونية، وشعر أسود طويل وانسيابي ومكياج سموكي يعتمد على "الكونتورنج" و"هايلايتر" لإبراز ملامح الوجه.