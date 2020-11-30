للوقاية من كورونا.. 5 نصائح تساعدك على قضاء عطلتك بأمان مع أسرتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

مع استمرار تفشي فيروس كورونا وارتفاع حالات المصابين، والحديث عن موجة ثانية محتملة، لا بد أن يلتزم الأشخاص بالاحتياطات اللازمة للتخفيف من انتشار الفيروس التاجي، والحفاظ على سلامة الجميع، لذا قدّم مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC الأمريكي، 5 نصائح يجب الالتزام بها لقضاء العطلات بأمان، وفق ما جاء في موقع "eathis".

1- حدد عدد الأشخاص الذين تدعوهم لتناول العشاء:

يوصي المركز بشدة بالحفاظ على التجمعات الشخصية صغيرة، لأنها تشكل مخاطر أقل من التجمعات الكبيرة، وتجنب الأماكن المزدحمة والمغلقة بالكامل وسيئة التهوية.

2- ضع في اعتبارك ارتداء قناع طوال الوقت:

تعتبر الاحتياطات الإضافية مثل ارتداء الأقنعة طوال مدة التجمع طريقة رائعة للحفاظ على أمان أحبائك، ويوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بتخزين قناعك في كيس قماش شبكي أثناء تناول الطعام.

3- اغسل يديك:

قبل وبعد تقديم الطعام، تأكد من غسل يديك بالصابون والماء الدافئ، وبصرف النظر عن تناول الطعام، اجعل نقطة غسل يديك بشكل روتيني طوال التجمع، وتجنب لمس وجهك وحاول أن تقف على مسافة 6 أقدام بعيدًا الأشخاص الآخرين.

4- اترك النوافذ مفتوحة:

هناك إجراء وقائي آخر يتم تشجيعه بشدة وهو فتح النوافذ والأبواب للسماح للهواء النقي بالتدفق بحرية داخل وخارج منزلك.

5- قم بتوصيل وجبات الطعام لمن هم خارج أسرتك:

بدلًا من دعوة أشخاص من خارج منزلك إلى الداخل، ضع في اعتبارك أن تعد وتجهز وجبة طعام لهم وتوصلها مباشرة إلى عتبات منازلهم، وقم قم بتوصيل الوجبة في أدوات المطبخ التي تستخدم لمرة واحدة إن أمكن.