طريقة إخفاء سواد الركب بالمكياج

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 نوفمبر 2020 10:46 مساءً - تحلم المرأة العربية بركبتين ناصعتين خاليتين من العيوب، وغالبًا ما تعاني النساء من اسمرر الركبتين لذا فهي تسعى جاهدة إمّا عبر المستحضرات الطبية أو عبر الخلطات الطبيعية للحصول على ركبتين بيضاوين على غرار النجمات العالميات.

الأمر ليس مستحيلاً بل يمكن تحقيقه في ثلاث دقائق بخدع المكياج، فالحقيقة أنّ معظم النجمات وعارضات الأزياء يتبعن حيلًا عديدةً بالمكياج للوصول إلى المظهر المثالي لركبهنّ.

إذا كنت تعانين من البقع الداكنة أو اسوداد الركبتين فبإمكانك إخفاء جميع هذه العيوب والحصول على ركبتين جذابتين بواسطة المكياج.

خطوات مكياج الركب مكياج الركب احرصي في البداية على تقشير البشرة وإزالة الشعر الزائد، ثم قومي بدهن ساقيك بعد الاستحمام مباشرة بزيت الأطفال، ويمكنكِ ترطيب بشرتك بعدها بلوشن لامع مخصص لترطيب الجسم. توحيد لون البشرة بكريم أساس مخصص للجسم قريب للون بشرتكِ ويحتوي على لمعة خفيفة، ضعي كمية قليلة من كريم الأساس في راحة يدك وادعكي يديك ببعضهما البعض ثم وزعي الكريم على الركبتين وعلى الساق بشكل متساو إلى أن تلاحظي توحد لون البشرة. سبراي توحيد اللون: تجدينه في العديد من متاجر مستحضرات التجميل، رشي القليل من السبراي على جزء من الساق، ثم ضعي لوشن لامع في راحة يديك ووزعيه على ساقيك مع السبراي حتى يمتزجان معا على البشرة، سيساعدك هذا السبراي في تنفيذ مكياج الركبة بشكل مثالي وسريع. لركبتين أكثر بياضًا وأكثر جاذبية، استعيني بالهايلايتر أو ظل الجفون الأبيض اللامع، وضعيها بالفرشاة على عظمة الركبة الأمامية. استخدمي الـ بي بي كريم: بعض خبراء التجميل يرشحون استخدام الـ بي بي كريم كحل مثالي لإخفاء عيوب الركبتين واسودادهما وترطيب البشرة في نفس الوقت، ما سيعطي بشرتك التغطية المناسبة واللمعان الخافت المطلوب. تابعي المزيد: إخفاء الذقن المزدوج.. تمارين وخلطات وحيل مكياج

أسباب اسوداد الركب اسوداد الركب أسباب وراثيّة، حيث تلعب الوراثة دوراً مهماً بتكوّن البقع الداكنة على الركب ومناطق أخرى بالجسم. التعرّض لأشعة الشمس، والتي تزيد من قتامة لون الخلايا الميتة المتراكمة على الركب. الأوساخ التي يمكن أن تتراكم مع مرور الوقت، ويتم امتصاصها من قبل طبقات الجلد الميت، والذي يتشكّل لحماية الجلد بسبب الاحتكاك. كثرة الاحتكاك، إذ إنّ الجسم يكوّن طبقة إضافية سميكة من الجلد لحماية طبقة الأدمة الداخلية الحساسة من الأضرار عند الاحتكاك، فيؤدي ذلك إلى تراكم الجلد الميت والذي يتصف بلونه القاتم. جفاف الجلد، ما يؤدي إلى زيادة معدل اضمحلال الخلايا وموتها بسرعة، الأمر الذي يُسرّع من ظهور السواد واللون الداكن على الركب. أسباب متفرقة أخرى كتناول بعض الأدوية، والإصابة ببعض الأمراض كالسمنة ومتلازمة أديسون والاضطرابات الهرمونيّة التي تؤثر في لون الجلد والركب على وجه الخصوص. تابعي المزيد: كونتورينغ الصدر.. تكبيره ورفعه في خمس دقائق

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