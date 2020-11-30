قبل "جلسة تصوير سقارة".. سلمى الشيمي بالأحمر: في حب الأهلي (صور)

لايف ستايل

قبل أن تصبح عارضة الأزياء سلمى الشيمي حديث مواقع السوشيال ميديا، بعد جلسة التصوير أمام هرم سقارة المدرج، كانت تشارك الجمهور صورها عبر صفحاتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، بإطلالات جريئة ومثيرة للجدل.

وعلى الرغم من أن صور الأهرامات حققت لها شهرة واسعة، إلا أنها قبلها شاركت متابعيها بصور لها كمشجعة للنادي الأهلي، فارتدت ملابس رياضية مكونة من بنطلون طويل وتوب من اللون الأحمر، مع "صندل" من اللون الأبيض.

وعبرّت "سلمى" عن ميولها الرياضية في تعليقها على الصور، وكتبت: "سيشن في حب الأهلي، يلا يا أهلي معاك يا أهلي".

وتفاعل عدد كبير من الجمهور معها عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من بنيها: "يا سلام عليك يا نادي القرن"، و"خليك قد المسؤولية يا أهلي"، و"لا ده انتي تمسكي النادي بقى".

يذكر أن جلسة تصوير سقارة أثارت كثير من الجدل والانتقاد لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وفي هذا الصدد قال الدكتور محمد يوسف عويان مدير منطقة سقارة الأثرية، إنَّ الأمر تمّ إحالته للجهات القانونية للتحقيق واتخاذ مايلزم.

وأضاف مدير منطقة سقارة الأثرية، في تصريحات لـ"الوطن"، أن "جلسة التصوير خالفت العرف والعادات والتقاليد المصرية التي نشأنا عليها وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا".

تفاصيل جلسة التصوير المثيرة للجدل

وتضمنت جلسة التصوير التي نشرها المصور الشاب حسام محمد مساء أمس، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهور الموديل الشابة المعروفة باسم "سلمى الشيمي" بفستان أبيض قصير وضيق، بدون أكمام وغير منقوش، مع وضعها اكسسوارات فرعونية تجمع بين الذهبي والأسود والأحمر والأزر، وتاج متوسط الحجم مزين بنقوش فرعونية، وشعر أسود طويل وانسيابي ومكياج سموكي يعتمد على "الكونتورنج" و"هايلايتر" لإبراز ملامح الوجه.