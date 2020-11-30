للرجل: إليك أفضل 9 أطعمة غنية بالبروتينات.. مهمة للخصوبة والعضلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: شيماء مرسي

من المهم للجميع تحديد أطعمة ومشروبات وعادات غذائية صحي حتى يشعروا بأفضل ما لديهم، أيضا النظر إلى أطعمة ومشروبات للرجال والنساء بشكل منفصل، وملاحظة احتياجاتهم الغذائية بناء على هرموناتهم وأنواع أجسامهم المختلفة، غاية في الأهمية أيضا.

وهناك بعض الأطعمة الغنية بالبروتينات التي على الرجل المواظبة على تناولها لزيادة كتلة العضلات وتضخمها، وغيرها من الفوائد المهمة. وفي التقرير نذكر لكم مصادر البروتينات، وفقا لموقع "eathis".

1- الدجاج:

تساعد البروتينات الخالية من الدهون على بقائك لفترة أطول دون جوع، وتلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على العضلات وبنائها، وهذا بالضبط ما ستحصل عليه من بعض الدجاج.

2- التونة:

بالإضافة إلى كونها مصدرًا كبيرًا للبروتين، تحتوي أيضًا على فيتامين د وأوميجا 3، وتم ربط مستويات فيتامين د بانخفاض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، ومنها سرطان البروستاتا.

3- البيض:

تحتوي بيضة واحدة كبيرة على 6 جرامات من البروتين عالي الجودة ومليئة بعدد من العناصر الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى أنه غني بفيتامينات ب والمغنيسيوم التي تدعم وظيفة العضلات وتساعد على بناء الأنسجة والعظام.

4- الزبادي:

يحتوي الزبادي على البروتين، بالإضافة إلى ذلك فهو غني ببكتيريا البروبيوتيك التي تدعم الهضم وصحة القلب.

5- اللحم البقري:

عندما يتعلق الأمر بأفضل أنواع اللحوم الحمراء، فقد تبين أن لحوم الأبقار تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة وتحتوي على دهون أوميجا 3 لتقليل الالتهاب.

وبسبب احتوائها على الكرياتين، يمكن أن تزيد لحوم الأبقار التي تتغذى على الأعشاب من كتلة العضلات، كما أنها مصدر غني بالحديد والزنك و والسيلينيوم، ويمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، والعقم، وسرطان البروستاتا.

6- الفاصولياء السوداء:

الفاصوليا يمكن أن تقلل من إجمالي تناولك للدهون المشبعة وتدعم صحة القلب والكبد، ونظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف، ويمكن أن تساعدنا على الشعور بالشبع.

7- السالمون البري:

على الرغم من أن سمك السلمون البري يميل إلى أن يكون أكثر تكلفة من السلمون المستزرع، إلا أنه عادة ما يكون أعلى في البروتين، لذا فإن تناوله يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، إذ يحتوي على نسبة أعلى من البوتاسيوم والزنك والحديد والليكوبين، وهو مضاد للأكسدة مهم بشكل خاص لصحة الرجال، لأنه قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

8- الجبن القريش:

الجبن القريش مليء بالبروتين والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى التي يمكن أن تحسن من صحة الرجال، ويحتوي كوب واحد فقط من الجبن القريش على 36٪ من القيمة اليومية للسيلينيوم، ما قد يدعم خصوبة الرجال ويمنع سرطان البروستاتا، ويحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والفوسفور وفيتامين ب 12 أيضًا، ما يساعد على تقوية العظام.

9- العدس:

إذا لم تكن من محبي اللحوم، فإن العدس هو خيار بروتيني آخر يمكنك إضافته إلى نظامك الغذائي، وتعتبر البقوليات مثل العدس، هي البديل النباتي المثالي للبروتينات الحيوانية، بالإضافة إلى أنه غني بحمض الفوليك، وهو فيتامين أساسي يدعم خصوبة الرجال.