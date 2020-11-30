"ملهاش طلبات".. لاعب كمال أجسام يثير الجدل بزواجه من دمية

محمد اسماعيل - القاهرة - أثار لاعب كمال أجسام كازاخستاني يدعى يوري تولوتشكو الجدل، بعد زواجه من دمية، حيث أقام لذلك حفل زفاف حقيقيا ومراسم زواج.

ونشر اللاعب الكازاخستاني، احتفالا بزواجه من دمية، صوراً من الحفل، إذ أعلن اللاعب زواجه بخطيبته الدمية "مارجو"، بعد تأخير موعد الزفاف لأشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

كما نشر اللاعب عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" مجموعة من الصور من حفل زفافه والدمية "مارجو"، حيث ظهرت بفستان الزفاف الأبيض، ووضعت خاتم الزواج في يدها وسط ترحيب الحضور.

من هي العروس؟

وفقا لروسيا اليوم، فإن الانستجرام الخاص للعروس الدمية، يتابعه أكثر من 66 ألف متابع، وتقول الشركة المصنعة لهذه الدمية، إنها عبارة عن روبوت يقوم بوظائف عديدة، حيث يمكن وضعها بدلاً من طاقم الانتظار في المطاعم وموظفي استقبال الفنادق.

خطوبة 8 أشهر

وكان لاعب كمال الأجسام الكازاخستاني "يوري تولوتشكو" قد أعلن خطبته من الدمية مارجو في مايو الماضي، وهو يشارك باستمرار صوره مع الدمية في لحظات مختلفة على صفحته في انستجرام Flushed face.

نشطاء يعلقون

وعلق حساب على تويتر يدعى "روح" على الأمر: "لاعب كمال أجسام كازاخستاني يتزوج من دميه، ويقول إنها تجيد سماعه وليس لها طلبات".

فيما علقت "سارة" قائلة: " هذا سلمكم الله لاعب كمال أجسام كازاخستاني يتزوج من دمية ويقول إنها تجيد سماعه وليس لها طلبات المشكلة مو هنا المشكلة باللي حاضرين وين عقولهم".