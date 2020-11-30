بالصور.. مي الغيطي تحتفل بعقد قران شقيقتها: شوف مين عروسة

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على طريقتها الخاصة، هنأت الفنانة مي الغيطي، شقيقتها ميار، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بمناسبة عقد قرانها على المهندس شريف العالمي.

شاركت مي، صورتين من حفل عقد قران شقيقتها، ووجهت رسالة لها قالت خلالها: "شوف مين عروسة.. أتمنالك السعادة والسلام طول العمر".

مئات التعليقات وتسجيلات الإعجاب من داخل الوسط الفني وخارجه، تلقتها الفنانة الشابة عبر حسابها، مهنئين شقيقتها بعقد قرانها، أبرزها: "مبروك"، "ربنا يهنيها ويسعدها"، أنتوا شبه بعض أوي"، "عقبالك يا مي"، "مستنيين صور الفرح".

عقد قران ميار الغيطي

احتفلت الفنانة ميار بعقد قرانها على المهندس شريف العالمي، إذ تألقت العروس بفستان أبيض، منفوش قليلًا، بأكمام شفافة من الجوبير، كما اعتمدت الفنانة على شعر منسدل ويفي، مع الهيد بيس، ومكياج ترابي مطفي.

وعلمت "الوطن"، أن الفنانة تستعد لحفل زفافها المقرر عقده الشهر المقبل في مكان "أوبن آير" يطل على البحر في مدينة الجونة بالغردقة، بحضور الأسرة والأصدقاء المقربين في الوسط الفني.

معلومات عن ميار الغيطي

ولدت ميار في 7 يونيو عام 1992، والدها السيناريست والإعلامي محمد الغيطي، ووالدتها الإعلامية منى بارومة، وشقيقتها الممثلة مي الغيطي.

وعارض والدها في بداية مشوارها الفني دخول عالم الفن والتمثيل، لتبتعد عن السينما لفترة وتتجه إلى التليفزيون، حيث ظهرت بقوة في الدراما التلفزيونية بكثير من الأدوار، لتثبت موهبتها وقدرتها على الأداء التمثيلي.

وظهرت لأول مرة على شاشات التليفزيون، وكان عمرها خمسة أعوام، من خلال مسلسل "الحصيدة" عام 1997، من تأليف والدها محمد الغيطي. شاركت للمرة الثانية في فيلم "كابتن هيما" مع الفنان تامر حسني، بدور "توتة" شقيقته الصغرى، عام 2008.

وجسدت دور الفتاة الجامعية المثقفة المتحررة التي تتعرض لصدمة عاطفية فتتغير حياتها، لتنضم إلى إحدى الجماعات الإسلامية المتشددة، وترتدي النقاب خلال مسلسل "أيام الحب والرعب".