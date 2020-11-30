"الساحرة الشريرة والسندريلا" في جلسة تصوير أبطال "إلا أنا": طالعين من ديزني

لايف ستايل

جلسة تصوير استثنائية، خضع لها أبطال حكاية "أول السطر" بمسلسل "إلا أنا"، الذي تقوم ببطولتها الفنانة التونسية درة، والفنان عمر الشناوي، ونهال نور، والطفلة ريم عبدالقادر.

وشارك الفنان عمر الشناوي، صورة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهر خلالها برفقة فريق العمل، وهما يرتدون ملابس أبطال ديزني.

وظهر الشناوي في الصورة مع درة وأبطال العمل، وعلق: "الساحرة الشريرة پوكاهونتس سندريلا زورو وتخاتيخوووو ومن غير ما تسألوا، أيوه ده ستريتش كارينا".

لاقت الصورة التي شاركها الفنان استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، وحصدت مئات التعليقات وتسجيلات الإعجاب، من أبرزها: "أنت قمر أوي"، "قمرات كلكوا"، "إيه بيت الرعب ده"، "طالعين من فيلم ديزني فعلًا".

وكان الفنان عمر الشناوي، قد نشر صورة له برفقة شقيقته إيمي الشناوي، ليعد هذا ظهور نادر لها، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطل الثنائي على الشاطئ، والبحر مرتدين ملابس صيفية، وكتب عمر في تعليقه على الصورة: "مع أختي الرائعة".

ويعتبر هذا الظهور لشقيقة عمر الشناوي نادرا، نظرا لأنها لا تعمل في المجال الفني.

مسلسل إلا أنا

وتعرض حكاية "أول السطر" من مسلسل "إلا أنا" على شاشة قناة DMC، وهي الحكاية الثامنة، ومأخوذة عن قصص حقيقية من حياتنا المعاصرة، وهي فكرة للكاتب يسري الفخراني ودراماتورج للكاتبة عبير سليمان، وسيناريو وحوار ريم قماش ومحمد الدباح، ويخرجها محمود كامل، ويشارك درة في بطولتها عمر الشناوي والأطفال زياد الشرقاوي وريم عبد القادر ونهال أنور.