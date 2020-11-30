كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 نوفمبر 2020 04:40 مساءً - لا تتخلى النجمات عن الأقراط بالتصاميم العصرية والمواكبة للموضة، وسوف نطلعك على أجمل أقراط النجمات في حصاد 2020، حيث طبقت العديد منهن صيحات رائكة وجذابة. شاهدي أجمل موديلات أقراط النجمات في اطلالاتهن المواكبة لـ موضة 2020.



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أقراط سيرين عبد النور



اختارت سيرين عبد النور أقراط الورود السوداء مع فستان أسود لتزيد من أناقتها، وتعد الأقراط المستوحاة من الطبيعة من أبرز الصيحات المميزة هذا العام.





وفي إطلالة أخرى، اعتمدت سيرين أقراط معدنية مستديرة بحجم كبير وتلتصق بالأذن لتضيف لمسة جذابة ولافتة لإطلالتها باللون الأحمر.







أقراط مايا دياب

طبقت مايا دياب صيحة الأقراط الطويلة المزينة بالشراشيب واختارت أقراط ذهب أبيض مرصعة بفصوص الألماس البرّاقة مع فستان شامبين.











أقراط ميريام فارس



أعجبتنا أقراط ميريام فارس التي جمعت بين الرقة والعصرية، وهي عبارة عن وردة صغيرة تلتصق بالأذن وتنسدل منها الشراشيب المعدنية.







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أقراط نجوى كرم



في واحدة من أحدث إطلالاتها المميزة، اختارت نجوى كرم أقراط طويلة من الذهب الأبيض بتصميم بيضاوي ومرصعة بالألماس.



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أقراط نانسي عجرم

أيضاً اعتمدت نانسي عجرم صيحة الأقراط المعدنية باللون الذهبي وبتصميم طويل يتناسب مع الإطلالات اليومية والمسائية.











أقراط نوال الزغبي



بوحي من الريش، ارتدت نوال الزغبي أقراط معدنية طويلة مع فستان أزرق، وتعد صيحة أقراط الريش من التصاميم البارزة مؤخراً.





وفي إطلالة أخرى، اختارت الأقراط الكبيرة التي تلتصق بالأذن باللون الأسود

أقراط ستيفاني صليبا



أضافت ستيفاني صليبا لمسة فاخرة لإطلالاتها بالأقراط الذهبية الطويلة والمرصعة بفصوص برّاقة لتكتمل أنوثتها مع فساتين السهرة.







أقراط ياسمين صبري

أحببنا أقراط ياسمين صبري بالذهب الفضي وبالطول المتوسط، وهي مرصعة بالألماس ويمكن اعتمادها في الإطلالات اليومية وفي السهرات. تابعي المزيد:أقراط مسمارية دائري باللؤلؤ و احجار الراين 1 زوج

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