طريقة عمل سلطة الحمص بالليمون في المنزل: 5 خطوات

مطبخ
تحظى سلطة الحمص بشعبية كبيرة في مصر والوطن العربي، نظرا لمذاقها المميز والمختلف عن بقية المقبلات، وسط سعى ربات البيوت للبحث عن طريقة إعدادها في المنزل، بطريقة تشبه المطاعم الشهيرة التي تقدم بها.
وفيما يلي خطوات عمل سلطة الحمص بالليمون، على طريقة خبيرة التغذية كارين ظريفة، التي قدمتها في برنامج "هي وبس" على قناة "سي بي سي سفرة".
مقادير سلطة الحمص بالليمون
- جرجير.
- برتقال.
- طماطم.
- خيار.
- حمص مسلوق.
- عين جمل.
- زبيب.
- جبنة قريش.
- خل.
- ملعقة كبيرة من زيت زيتون.
- عصير ليمون.
- ملح.
- فلفل.
- نعناع مجفف.
طريقة تحضير سلطة الحمص بالليمون
1- في البداية يجب إحضار طبق عميق نظيف.
2- تقطيع جرجير وبرتقال وطماطم وخيار، وخلطهم.
3- إضافة جبن قريش إلى الخليط.
4- إضافة حمص مسلوق وعين جمل وزبيب.
5- توضع فوق السلطة "خليط" مكون من ملعقة كبيرة خل بلسميك، وملعقة كبيرة من زيت زيتون، وملعقة كبيرة ليمون، بالإَضافة إلى رشة ملح وفلفل ونعناع مجفف.
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