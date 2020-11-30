رحلة طفلة أمريكية للتخلص من"وحمة باتمان": بيعالجوها بقطع من جلد رجليها

علاقات و مجتمع

خضعت طفلة أمريكية لعملية جراحية في روسيا، للتخلص من "وحمة باتمان"، إذ نشرت والدتها عددا من الصور التي تظهر تطور حالتها، إذ بينت تقلص الوحمة على وجهها وشفاء جلدها وخدها.

وكتبت والدتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام": "أن هناك علامة على ساق الفتاة اليسرى، وهو المكان الذي أخذ منه قطعة من الجلد".

وقبل 8 أشهر، تم إجراء مماثل مع الساق الأخرى، إذ استخدم الجلد للأنف، وأضافت الأم كارول، إنها وابنتها سيعودان إلى المنزل في 9 ديسمبر المقبل، مؤكدة أن طفلتها الآن بخير، وأنها تتعافى من العملية.

وأوضح مدير عيادة كراسنودار التي أجرى فيها العملية، أندريه إليكسوتيكن، أن موعد العملية التالية غير معروف حتى الآن، وسيتم تحديدها عند عودة الأم وابنتها إلى روسيا.

اشتهرت الأمريكية لونا فينر بالفتاة ذات "بقعة باتمان"، وكان وجهها مغطى بالكامل بحمى صباغية، والآن الطفلة تتمتع بصحة جيدة تماما.

وقد عُرض على والدي الطفلة "لونا" علاجها في الولايات المتحدة، لكن هذا تطلب 80 عملية تكلف أكثر من 400 ألف دولار.

واقترح أطباء كراسنودار طريقة مختلفة للعلاج، في العام الماضي، حيث سافرت الأم وابنتها إلى روسيا لتلقي العلاج، ونجحت الطفلة في إجراء عملية، وتستكمل رحلتها حتى تتعافى تماما.