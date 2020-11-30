أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. تجنب 4 أمور تهدد صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

تصميم_ مايكل عادل

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

- احذر مخاطر عدم النوم جيدا

في زمن الوباء يلجأ العديد من الأشخاص إلى السهر ليلا وعدم الحصول على قسط كاف من النوم، رغم تأثير ذلك على الصحة مع تفشي كورونا.

لماذا يشكل خطرا؟

عدم النوم بشكل منتظم يضعف المناعة ويجعلك أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات، ومن بينها كورونا.

كيف نحمي أنفسنا؟

الحفاظ على جدول نوم مناسب.

الحصول على ما لا يقل عن 6 إلى 8 ساعات من النوم يوميا.

- احذر القلق والتوتر

يعيش الجميع فترة من القلق والتوتر منذ ظهور فيروس كورونا خوفا من الإصابة.

لماذا يشكل خطرا؟

عندما تشعر بالتوتر، يطلق جسمك الكورتيزول في مجرى الدم، ما يثبط جهاز المناعة ويجعلك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.

كيف نحمي أنفسنا؟

ابعد عن أي مصدر يسبب لك القلق والتوتر

القيام ببعض تمارين اليوجا والتأمل لتهدئة أعصابك.

- احذر استقبال الآخرين بالمنزل

تصرف خطير يقبل عليه العديد من الأشخاص دون إدراك مخاطر ذلك الأمر وهو استقبال الآخرين بالمنزل.

لماذا يشكل خطرا؟

وفقا لموقع "Webmd"، فإن استقبال الأشخاص في المنزل والاختلاط قد يجعلك أكثر عرضة للإصابة.

كيف نحمي أنفسنا؟

لا يجب الاختلاط تمامًا بالآخرين وعدم استقبال أي شخص في المنزل مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

- تجنب استخدام أدوات الآخرين

تصرف خطير يقبل عليه العديد من الأشخاص دون إدراك مخاطر ذلك الأمر اهو استخدام أدوات الآخرين مثل ادوات الطعام أو الكمامة أو شي آخر.

لماذا يشكل خطرا؟

وفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن استخدام أدوات الغير قد تهددك بالأمراض خاصة الإصابة بفيروس كورونا.

كيف نحمي أنفسنا؟

توصي منظمة الصحة العالمية، بالالتزام باستخدام الأدوات الشخصية الخاصة بك فقط وتنظيفها جيدا وعدم استخدام أدوات الآخرين.