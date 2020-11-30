الصحة عن إنجاب سيدة طفلا يحمل أجساما مضادة لكورونا: الأم لا تعدي الجنين

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علق الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بوزارة الصحة والسكان، على إنجاب سيدة سنغافورية، طفلًا يحمل أجسامًا مضادة لفيروس كورونا، مؤكدا أن يُطمئن المواطنين، بأن الفيروس لا يُنقل عن طريق المشيمة، ولا يُصيب الطفل، وهو في بطن والدته، "الأم لا تُعدي الجنين بداخل بطنها".

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أن الأجسام المضادة والأجسام المناعية التي تكتسبها الأم عقب شفائها من فيروس كورونا، من الممكن أن تنتقل للجنين بداخل بطنها، عن طريق المشيمة وتمثل نوعا من المناعة تُنقل للطفل.

من جانب آخر، أكد رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، أنه يعترض على وصف البعض بأن هناك موجة أولى وموجة ثانية وهكذا، حيث إن الفيروس هو يسير في خط واحد، فهو نفس المرض، لكن تحدث له مرحلة نشاط ومرحلة انتحار، موضحًا أن مرحلة نشاطة في مصر كانت في شهري 6 و7 ثم دخل في مرحلة انتحار.

وأشار حسني، إلى أنه مع تغير في الفصول ودخول فصل الخريف والشتاء في أوروبا ومصر، أصبحت هناك زيادة في الأعداد، "عندنا زيادة في الأعداد ولكن تحت السيطرة الكاملة، نسب الوفيات لم تزد بزيادة الأعداد، وهذا نجاح لمنظومة الصحة المصرية وسيستمر إن شاء الله".