"موديل" تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة بأزياء فرعونية في الأهرامات

لايف ستايل

جلسة تصوير جريئة أمام هرم "زوسر" المدرج بمنطقة سقارة الأثرية، تسببت في حالة واسعة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وتباينت التعليقات بين الإعجاب والرفض.

تفاصيل جلسة التصوير المثيرة للجدل

تضمنت جلسة التصوير، التي نشرها المصور الشاب حسام محمد مساء أمس، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهور الموديل الشابة المعروفة باسم "سلمى الشيمي" بفستان أبيض قصير وضيق، بدون أكمام وغير منقوش، مع وضعها إكسسوارات فرعونية تجمع بين الذهبي والأسود والأحمر والأزر، وتاج متوسط الحجم مزين بنقوش فرعونية، وشعر أسود طويل وانسيابي ومكياج سموكي يعتمد على "الكونتورنج" و"هايلايتر" لإبراز ملامح الوجه.

وظهرت الموديل سلمى الشيمي، أمام إحدى المعابد الفرعونية، قرب هرم سقارة الشهير، وعلقت على جلسة تصويرها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بكلمات تحتوي على إيحاءات غير لائقة، مع إرفاقها بـ"إيموشن +18".

ولم تلتفت عارضة الأزياء الشابة إلى الانتقادات التي تعرضت لها، مستمرة في مشاركة متابعيها بصورة جديدة من الـ"فوتوسشين" المثير للجدل.

خلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع جلسة التصوير، التي حصدت مئات تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "الفراعنة اتغيروا عن زمان خالص"، و"أول مرة أشوف فرعونية كيرفي.. ودي مش حاجة تعيبها، لكن طريقة التصوير والوقفة مش لطيفة"، و"لازم تتحاكم بتهم كتير زيها زي بنات التيك توك"، و"جلسة التصوير دي بتسيئ لمصر وللحضارة الفرعونية".

الأمن يبحث عن مصور "موديل هرم سقارة"

قال مصدر أمني، إنّه جار فحص كاميرات المراقبة في المنطقة الأثرية بالجيزة، للوصول إلى المسؤول عن تصوير فتاة "موديل هرم سقارة" داخل المنطقة الأثرية.

وأضاف المصدر، أنّه جار البحث عن الطريقة التي دخلت بها الموديل إلى المنطقة الأثرية.