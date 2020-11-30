صور.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بـ"الزهري والستان": مش هتتجوزي بقى

لايف ستايل

جلسة تصوير جديدة خضعت لها الإعلامية رضوى الشربيني، شاركت عدد من صورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، التي لفتت أنظار متابعيها.

تألقت رضوى، بإطلالة أنيقة وجذابة من اختيار الاستايلست سعيد رمزي، إذ ارتدت بنطلون باللون الأزرق الزهري، مع جاكيت بنفس اللون، ونسقت معهما بلوزة ستان.

وتركت رضوى شعرها منسدلًا على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا متناسقا مع إطلالتها التي أظهرت أنوثتها وجمالها، وعلقت على الصور، قائلة: "لبس الألوان بيخلى الشكل مختلف".

مئات التعليقات وآلاف تسجيلات الإعجاب تلقتها رضوى الشربيني، على جلسة التصوير، كان أبرزها: "طب مانتي طول عمرك مختلفة وقمر بحبك يا رضوى"، و"ربنا يوفقك ويسعدك دايما"، و"حبيت"، و"شكلك قمر أوي"، و"مش هتتجوزي بقى"، و"الجمال عدى الكلام".

جلسات تصوير رضوى الشربيني

يذكر أن الإعلامية رضوى الشربيني، اعتادت مشاركة متابعيها بعدد من جلسات التصوير التي تخضع لها من وقت لآخر، آخرها ظهورها بـ"لوك" غير تقليدي، فاجأت به متابعيها عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك".

وظهرت رضوى، بمكياج "خليجي سموكي" و"ترابي"، تميز بـ"رسمة آيلانير" بجناحين طويلين، مع تحديد العينين بكحل أسود، مع الاعتماد على روج بني فاتح، وتسريحة شعر انسيابية تحمل بعض التموجات.

وعلقت على صورها بـ"نيو لوك"، مع كلمات مقطع من أغنية شعبية للفنان عبدالباسط حمودة: "أنا مش عارفني.. أنا توهت مني.. أنا مش أنا".

وتفاعل رواد "فيسبوك" مع منشورها الذي حصد ما يقارب 3500 تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "اللوك ده مش لايق عليكي خالص، فين رضوى الشربيني بتاعتنا؟"، و"شكلك كده حلو أوي ومختلف"، و"جميلة ومختلفة".

وكانت رضوى الشريبني، قد تعرضت لانتقادات حادة خلال الفترة الأخيرة، عقب تصريحاتها في برنامج "هي وبس" المعروض عبر فضائية "سي بي سي"، أكّدت خلالها تفضيلها للمحجبات على غير المحجبات.