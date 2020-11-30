"الزهر لما يلعب".. إيمي طلعت زكريا بفستان زفاف "منفوش" (صور)

لايف ستايل

شاركت الفنانة إيمي طلعت زكريا، صورا جديدة لها بفستان زفاف، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "إيمي" بفستان زفاف فضفاض و"منفوش"، طويل الأكمام ومزين بنقوش بيضاء، مع طرحة طويلة ومكياج بسيط، خلال كواليس مسرحية "الزهر لما يلعب".

وعلقت الفنانة على صورها، قائلة: "شكرا لفريق عمل مسرحية (الزهر لما يلعب)، وعلى رأسهم النجم الكبير سمير غانم".

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد مئات تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "زي القمر في فستان الفرح"، و"أحلى واحدة من غير مجهود"، و"ملكة جمال".

وحرصت الفنانة دنيا سمير غانم على الإعجاب بإطلالة "إيمي" ومنشورها.

يشار إلى أن إيمي طلعت زكريا تحدثت خلال استضافتها في برنامج "جوليو وروميت" على قناة "النهار"، عن نيتها لتحويل قصة حياة والدها إلى فيلم روائي قصير، كان سيجسد شقيقها "عمر" شخصية والدهما، لكن نظرًا لوجود جائحة فيروس كورونا المستجد، تعطل المشروع الفني.

وتابعت الفنانة الشابة أن والدها الفنان الراحل طلعت زكريا، كان يرى أن الفنان محمد عبدالرحمن، الشهير بـ"توتا"، هو الأنسب لتجسيد شخصيته، فالكوميديا هي العامل المشترك لديهما، وهو ما اتفقت عليه بالفعل: "كنت بشوف له فيلم، وفعلًا حسيت فيه من بابا كتير".

وتوفى الفنان طلعت زكريا، في 8 أكتوبر 2019، عن عمر ناهز 59 عاما، بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.

وولد الفنان الراحل في 29 مارس 1960 بالإسكندرية، وفي سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ، ما أدى لدخوله في غيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقًا، قبل نقله إلى المستشفى لوضعه تحت الرعاية الطبية الخاصة، لتصعد روحه إلى بارئها.