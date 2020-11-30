5 وصفات سحرية "تدفي وتسد الجوع" في الشتاء: كل براحتك وحافظ على وزنك

صحة

يبحث الجميع في فصل الشتاء عن الشعور بالدفء، ومقاومة إحساس الجوع الذي يراودهم في الليالي الباردة، مما يجعل الشخص يتناول كميات كبيرة من الطعام، وبالتالي يزيد وزنه خاصة في ظل قلة الحركة، بسبب البرودة الشديدة والقيود التي فرضها فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

لذلك نقدم 5 وصفات تساعد على الحفاظ على الوزن والتخلص من الدهون خلال فضل الشتاء.

تناول الحساء

الحساء (الشوربة) يجعلك تشعر بالدفء، لأنه يمدك بالطاقة الحرارية المطلوبة، إلى جانب سعراته الحرارية منخفضة، ما يساعد على فقدان الوزن، وفقا لموقع "إن دي تي في فود".

تناول البروتين

يساعد البروتين على تعويض الشعور بالجوع، إذ يجعل الشخص يشعر بالامتلاء، كما يحافظ على نسبة السكر في الدم، وينظم مستويات الطاقة بالجسم وبناء العضلات.

الشاي الأخضر

يساعد الشاي الأخضر في الشعور بالدفء، وفي نفس الوقت يساعد على التخلص من الوزن الزائد، سواء الشاي الأخضر أو شاي البابونج.

تجنب الوجبات السريعة

تسبب الوجبات السريعة في زيادة الوزن في فصل الشتاء، لاحتوائها على نسبة كبيرة من الكربوهيدرات والدهون، لذلك ينصح بتناول الوجبات الصحية المعدة في المنزل.

ممارسة التمارين

بعدما تتناول وجبات ومشروبات صحية، تقل نسبة الدهون بشكل كبير وكذلك الكربوهيدرات، وهنا يكون للتمارين الرياضية مفعول السحر في القضاء على الوزن الزائد، مثل تمارين الكارديو واليوجا.