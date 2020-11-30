احذر.. 4 فواكه ترفع مستويات السكر في الدم منها المانجا

صحة

قد يؤدي التعايش مع مرض السكري النوع 2 إلى زيادة التعرّض بشكل فريد لخطر ارتفاع مستويات السكر في الدم.

ومن المهم ملاحظة أن سكر الدم - النوع الرئيسي من السكر الذي تحصل عليه من تناول الطعام - يمد الجسم بالطاقة. ومع ذلك، إذا تجاوزت مستوى معينا، يمكن أن يصبح سكر الدم قوة مدمرة.

ويتعرض الأشخاص المصابون بداء السكري النوع 2 لهذا التهديد، لأنهم إما لا ينتجون ما يكفي من الأنسولين، أو أن الأنسولين الذي ينتجونه لا تمتصه الخلايا.

ويعد الأنسولين هرمونا يطلقه البنكرياس للتحكم في مستويات السكر في الدم، ما يبقيها ضمن النطاق الصحي.

وبعد تجريده من هذه الآلية، تُترك مستويات السكر في الدم لتحدث مشاكل، ما قد يؤدي إلى تلف دائم في أجزاء من الجسم، مثل العينين والأعصاب والكلى والأوعية الدموية.

وهذا هو السبب في أن الشخص المصاب بداء السكري النوع 2 يتعين عليه تعديل جوانب من نمط حياته، للحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.

يعاني العديد من الأشخاص من ارتفاع مستويات السكر في الدم، التي قد تصل بهم للنوبات والإغماءات وربما غيبوبة في بعض الأحيان.

ويعد النظام الغذائي الصحي، واحدا من أقوى الإجراءات المضادة ضد ارتفاع مستويات السكر في الدم، إلا أن بعض العناصر قد تكون مُضرة بالفعل.

ويؤدي تناول الوجبات الخفيفة من الأطعمة السكرية إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، إذا لم تكن حريصًا، ولكن العديد من الأطعمة تحتوي على سكريات خفية.

وبحسب ما ذكرته "روسيا اليوم"، قال الدكتور مايكل موسلي، مؤسس Fast 800، إن الفواكه الاستوائية الحلوة، مثل المانجو والأناناس والبطيخ والموز، مليئة بالسكر، لذا عليك الحرص والحذر منهما.

وأشار إلى أن التوت والتفاح والكمثرى خيارات أكثر أمانا للتحكم في نسبة السكر في الدم.