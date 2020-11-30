"فرحها اتأجل علشان شهداء الزمالك".. معلومات عن زوجة وليد سليمان بعد إصابتها بكورونا

علاقات و مجتمع

"لكل الناس اللي بتسأل، سليم ابني لسه إيجابي، ولله الحمد أنا وسلمى بنتي إيجابي كوفيد 19".. بتلك الكلمات أعلنت زوجة لاعب النادي الأهلي وليد سليمان، عن إصابة أسرتها بفيروس كورونا عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك عقب شفاء زوجها من الفيروس التاجي.

وبمجرد نشر "البوست"، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي بآلاف التعليقات، أبرزها: "ربنا يشفيكم جميعا"، و"بإذن الله هتخفوا بسرعة زي كابتن وليد"، و"ده أوحش خبر في 2020.. ربنا يطمنا عليكم"، و"ربنا يحفظكم من كل شر".

"هن" رصد أبرز المعلومات عن زوجة "الحاوي"، خلال الفقرات التالية.

1- اسمها ياسمين أمل.

2- قرر وليد سليمان تأجيل حفل زفافه على "ياسمين" في 2015، حدادا على رحيل 22 مشجعا للنادي الزمالك، الذين رحلوا على إثر أحداث مباراة "القلعة البيضاء" وإنبي في محيط ملعب الدفاع الجوي، قائلا للجمهور: "مش هقدر أفرح والناس بتموت علشان خاطر بتشجع كرة".

3- أنجنب منه طفلين: سليم وسلمى.

4- يتابعها 30 ألف شخص عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، الذي أنشأته في 2018.

5- يصفها وليد سليمان باستمرار بأنها "وش السعد" و"الحبيبة"، خلال تعليقاته على صورهما سويا على مواقع التواصل الاجتماعي.

6- أطلت بالحجاب في أحدث ظهور لها في أغسطس الماضي، ما جعل البعض يعتقد بقرار بارتداء الحجاب دوما.

7- تشارك متابعيها بصورة عائلية تجمعها مع زوجها وأبنائها.

8- نادرة الظهور في الفعاليات الرياضية واللقاءات الإعلامية، أبرزها، تواجدها في حفل توزيع جوائز مجلة "دير جيست" السنوي في 2018.

شفاء وليد سليمان من فيروس كورونا

أعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، شفاء وليد سليمان، من الإصابة بفيروس كورونا، بعد تحول عينته من إيجابية إلى سلبية.

وأضاف سيد عبدالحفيظ، في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "جاءت نتيجة المسحة التي خضع لها وليد سليمان، سلبية، على أن يجري اللاعب مسحة اليوم الأحد، قبل عودته للمران".

وأضاف، أجرى وليد سليمان، مسحة مساء أول أمس، قبل أن تظهر نتيجتها صباح أمس، سلبية.