قد يسبب تكاثر الفطريات.. هل زيت الزيتون مفيد لبشرتك حقاً؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

هل أنت من الأشخاص الذين يحرصون على استخدام زيت الزيتون لترطيب بشرتك؟ إذا كنت كذلك، فهل ستستمر في استخدامه بعد التعرف على هذه الحقائق؟

وقد يعتقد بعض الأشخاص أن زيت الزيتون يُعد أفضل مرطب للبشرة. ولكن، أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية أنه لا صحة لذلك، وفقاً لما ذكرته في تغريدة عبر "تويتر".، ونلقته سي إن إن.

وأوضحت الهيئة الحقيقة تجاه إشاعة تنص على أهمية المداومة على استخدام زيت الزيتون للبشرة، إذ أنه يحافظ على نضارتها، وبياضها، وأنه لا يضاهيه في ذلك أي مرطب آخر.

وفي الواقع، لا يمكن اعتبار زيت الزيتون أفضل مرطب للبشرة، بحسب ما ذكرته الهيئة، فهو قد يتسبب في بعض أنواع الحساسية.

ويمكن لزيت الزيتون أن يسبب أيضاً في تكاثر فطريات تُدعى "مالاسيزيا"، وينتج عنها ظهور بقع على الجلد.

وإلى جانب ذلك، يسبب استخدام زيت الزيتون باستمرار في ظهور حب الشباب، وخصوصاً لذوي البشرة الدهنية.

ولا يُعد زيت الزيتون مبيضاً للبشرة كما يعتقد البعض.