عبير صبري بلوك مختلف ومكياج جرئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

ظهرت الفنانة عبير صبري بلوك مختلف، إذ ارتدت تنورة من التول، متعددة الطبقات، طويلة من الخلف وقصيرة من الأمام، ونسقت معها جاكيت جلد باللون الأسود، وقبعة وبوت من الجلد باللون الأسود، وذلك في أحدث ظهور لها عبر " "إنستجرام".

واعتمدت مكياجا قويا، إذ اختارت رسمة العيون السموكي مع أحمر شفاه صارخ، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

