كيف انتشرت الموجة الثانية من كورونا في أوروبا؟.. دراسة تكشف مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تضررت أوروبا بشدة من الموجة الثانية لفيروس كورونا التي شهدت ارتفاع الحالات بشكل أسرع من أي قارة أخرى.

وتوصلت دراسة جديدة إلى أن الموجة الثانية من فيروس كورونا في أوروبا ربما تكون قد بدأت بين جامعي الفاكهة في شمال إسبانيا قبل أن ينشرها السياح عبر القارة، وفقا لصحفة ديلي ميل البريطانية.

وحدد العلماء سلالة جديدة من الفيروس يعتقدون أنها مسؤولة عن جزء كبير من الموجة الثانية التي ظهرت لأول مرة في يونيو في شمال إسبانيا.

ومن هناك انتشر إلى دول مثل ألمانيا وإيطاليا والسويد وبلجيكا وفرنسا وهولندا والمملكة المتحدة وأيرلندا - من المحتمل أن ينقلها السائحون مع إعادة فتح الحدود.

بمجرد وصولها إلى المجتمعات المحلية، انتشرت كالنار في الهشيم، وفي سبتمبر شكلت ما يصل إلى 70 في المائة من الحالات في بعض تلك البلدان.

وتم إجراء الدراسة الجديدة بواسطة علماء من جامعة بازل في سويسرا وجامعة فالنسيا، حيث حدد العلماء سلالة فيروسية جديدة يعتقدون أنها مسؤولة عن جزء كبير من الموجة، التي ظهرت لأول مرة بين جامعي الفاكهة في شمال إسبانيا قبل أن تنتقل إلى السياح مع إعادة فتح الحدود.

أخذ السياح السلالة الجديدة إلى منازلهم، حيث انتشرت كالنار في الهشيم بين المجتمعات المحلية حيث تم تخفيف القواعد، وتمثل السلالة الآن ما يصل إلى 70 في المائة من الحالات في سويسرا وأيرلندا والمملكة المتحدة، وهي سائدة في النرويج ولاتفيا وهولندا وفرنسا.

هناك الآن أكثر من 16 مليون حالة مؤكدة في القارة و 366 ألف حالة وفاة، وفقًا للمركز الأوروبي لمكافحة الأمراض، وتكشف البيانات أن الموجة الثانية بدأت خلال شهري يونيو ويوليو قبل أن ترتفع الحالات بشكل صاروخي في سبتمبر مع وصول الطقس البارد - مما يتسبب في انتشار التهابات الجهاز التنفسي بشكل أسرع - لكن أصولها ظلت غامضة حتى الآن.

وتشير دراسة جديدة نُشرت في أكتوبر إلى أنه يمكن إرجاع جزء كبير من الموجة الثانية إلى اندلاع سلالة جديدة من الفيروس بدأت في شمال إسبانيا.

السلالة الجديدة ليست طفرة جديدة، لذا ستظل اللقاحات قيد التطوير تعمل عليها، ولكنها نوع مختلف قليلاً من الفيروس الذي ظهر في ووهان.

ليس من الواضح بالضبط أين نشأت هذه السلالة - المسماة 20A.EU1 - ، ولكن تم اكتشافها لأول مرة بين جامعي الفاكهة في مقاطعتي كاتالونيا وأراغون، الواقعة على طول الحدود مع فرنسا، حيث يعيش جامعو الفاكهة عادةً في مساكن مزدحمة مع سوء الصرف الصحي أو في الشوارع، وهي ظروف مثالية لنشر الأمراض.

ويقول العلماء إن أقرب عينة من الفيروس تم العثور عليها في 20 يونيو، قبل يوم واحد فقط من فتح إسبانيا حدودها أمام السياح من الاتحاد الأوروبي.

تم اكتشاف السلالة بعد ذلك في المملكة المتحدة وأيرلندا وسويسرا في منتصف شهر يوليو، ومن المحتمل أن ينقله السياح الذين استفادوا من القيود الحدودية المخففة حديثًا بعد شهور من الإغلاق في منازلهم في حالة إغلاق صارم.

وبحلول نهاية يوليو، أظهرت عينات من بلجيكا والنرويج أن الفيروس قد سافر إلى هناك، في حين ظهرت المزيد من العينات في المملكة المتحدة وأيرلندا.

وفي أغسطس، أظهرت الاختبارات التي أجريت على عينات فيروسية من إيطاليا وألمانيا والسويد وفرنسا ولاتفيا أن السلالة وصلت أيضًا إلى تلك البلدان، وظهرت السلالة أيضًا في هولندا، على الرغم من أنه عند وصولها لأول مرة، لم يتضح من الدراسة، وبمجرد وصولها إلى تلك البلدان، انتشرت السلالة كالنار في الهشيم، على الأرجح لأن "الجسور الهوائية" تعني أن أولئك الذين عادوا إلى منازلهم دون أعراض لا يحتاجون إلى العزل.

قد يتجاهل الآخرون التوجيه ببساطة، تم إرجاع تفشي كبير في بولتون، شمال إنجلترا، إلى أحد المصطافين الذين عادوا من إيبيزا وفشلوا في الحجر الصحي، وبحلول سبتمبر، شكلت السلالة الجديدة من الفيروس أكثر من 70 في المائة من العينات التي درسها الباحثون في سويسرا وإيرلندا والمملكة المتحدة، وقال الباحثون إن الفيروس منتشر أيضًا في النرويج ولاتفيا وهولندا وفرنسا.

وكانت العديد من تلك البلدان المتأثرة بالسلالة الجديدة - هولندا وبلجيكا والمملكة المتحدة وفرنسا - من بين أكثر البلدان تضررًا من الموجة الثانية.

منذ ذلك الحين، عادت جميع هذه البلدان إلى الإغلاق الكامل للسيطرة على الأمر، حيث يتزايد الفيروس أيضًا بسرعة في السويد، التي قاومت حتى الآن الإغلاق لكنها اتخذت بعض الإجراءات الأكثر صرامة للسيطرة على الانتشار، ومن غير الواضح سبب انتشار الفيروس بهذه السرعة.

ويقول العلماء إنه من الممكن أن تكون السلالة الجديدة أكثر عدوى من السلالات السابقة، لكن كان من الممكن أن تظهر ببساطة في اللحظة المناسبة تمامًا - مع إعادة فتح الحدود وخففت قواعد الإغلاق المحلي- لتنتشر على نطاق واسع، وخلصت الدراسة إلى تسليط الضوء على أنه يجب على الدول أن تنظر بعناية في نهجها تجاه المسافرين من المناطق التي ترتفع فيها نسبة الإصابة بفيروس SARS-CoV-2 عند استئناف السفر في جميع أنحاء أوروبا.