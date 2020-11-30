أبرزها سينابون العشر دقائق.. 6 وصفات بنكهات مختلفة

مطبخ

يفضل العديد من الناس تناول السينابون بنكهاته وأشكاله المختلفة، حيث أنه يتميز برائحته المميزة وطعمه اللذيذ.

وتقدم "هن" عدد من وصفات السينابون كالآتي:

سينابون العشر دقايق بدون تخمير

مكونات ميني سينابون العشر دقائق:

2 كوب دقيق

ربع كوب زيت

نصف كوب زبادي

طريقة عمل ميني سينابون العشر دقائق:

يخلط الدقيق مع الزيت والزبادي ويعجن جيدًا باليد، حتى الحصول على عجينة متماسكة القوام.

بعد الحصول على عجينة متماسكة، تترك حتى ترتاح قليلًا، مدة نصف ساعة.

تفرد العجينة بعد ذلك ويضاف عليها زبدة، وسكر مطحون بودرة، وقرفة بكمية حسب رغبتك.

تقسم العجينة وهي مفرودة إلى مستطيلات ثم إلى مربعات ونبدأ في لفها، ثم تقطع إلى دوائر سينابون صغيرة.

ترص قطع الميني سينابون الصغيرة في صينية خبز وتدخل إلى الفرن على درجة حرارة 180 لمدة عشر دقائق، حتى يأخذ العجين اللون الذهبي.

بعد خروج الميني سينابون من الفرن، يوضع عليه التوبينج المحضر من: سكر باودر، وملعقة لبن، ويصبح جاهزًا للتقديم.

سينابون الميكروويف في 3 دقائق

المكونات:

1 ملعقة فانيليا

1 ملعقة ونصف سكر

2 ملعقة لبن

2 ملعقة زيت

3 ملعقة دقيق

1 ملعقة بيكينج باودر

نصف ملعقة قرفة

طريقة التحضير:

تخلط جميع المكونات السابقة في وعاء وتقسم لنصفين

يوضع النصف الأول في مج قابل لدخول الميكروويف

الحشو:

يخلط مكعب زبدة مع ملعقة سكر ونص ملعقة من قرفة وفانيليا وكاكاو، ثم يضاف إلى المج

عد إلى النصف المتبقي من الخليط وضعه فوق الحشو داخل المج

ادخل المج إلى الميكروويف لمدة 3 دقائق

من الممكن أن تزين بصوص الكراميل حسب الرغبة

سينابون الكراميل والمكسرات

المكونات:

300 جرام دقيق

ربع ملعقة صغيرة ملح

بيضة

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

6 ملعقة كبيرة لبن دافىء

2 ملعقة كبيرة زبدة لينة أو مذابة

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

الحشو

2 كوب سكر

1 علبة قشطة

صوص التوفي

نصف كوب زبدة

1 كوب سكر

4 ملعقة كبيرة لبن بودرة

مكسرات مجروشة

زبيب

طريقة تحضير سينابون الكراميل والمكسرات

العجينة:

يقلب كل الخليط ويمكن إضافة القليل من الماء حتى الحصول على عجينة

تغطى العجينة وتترك لتتخمر لمدة 45 دقيقة

تفرد العجينة بالنشابة

يفرد خليط القشطة والسكر على العجينة

تضاف المكسرات والزبيب على الوجه

تلف العجينة رول وتقطع بالسكينة وتُرص في صينية

يفضل أن تترك لتتخمر مرة أخرى لمدة 10 دقائق

توضع في الفرن لمدة 30 دقيقة في درجة حرارة 180 حتى تمام النضج

الصوص:

يقلب السكر واللبن البودرة على النار

تضاف الزبدة ويقلب الخليط

تضاف المكسرات والزبيب

يضاف الصوص إلى السينابون وهو ساخن ويقدم

سينابون الشوكولاتة

المكونات:

300 جرام دقيق

ربع ملعقة صغيرة ملح

بيضة

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

6 ملعقة كبيرة لبن دافئ

2 ملعقة كبيرة زبدة لينة أو مذابة

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

الحشو:

1 كوب سكر بني

1 كوب كاكاو

قليل من قرفة ناعمة

الصوص الأسود:

صوص شوكولاتة

6 قطعة جبنة كريمي

لبن مكثف محلي

رقائق شوكولاتة للتزيين

طريقة تحضير سينابون الشوكولاتة

يخلط اللبن مع الخميرة ويضاف إلى الدقيق والبيضة والفانيليا والزبدة المذوبة

يقلب كل الخليط ويمكن إضافة القليل من الماء حتى الحصول على عجينة

تغطى العجينة وتترك لتتخمر لمدة 45 دقيقة

الحشو

يخلط الكاكاو والسكر والقرفة

الصوص:

يخلط صوص الشوكولاتة والجبنة الكريمي واللبن المكثف المحلي

يصفى الصوص ويضاف على وجه السينابون

تضاف رقائق الشوكولاتة على الوجه

يقدم السينابون

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سينابون دايت

المكونات:

نصف كيلو دقيق أسمر صحي بدون ردة

10 جرام خميرة خبز

10 جرام ملح

300 مل ماء للعجن

15 جرامًا سكر دايت

30 جرامًا زبدة دايت

صوص التزيين

بشر ليمونة أضاليا

عصير ليمونة أضاليا

60 جراما سكر دايت

200 جرام بديل الزبدة

150 جرام جبنة كريمي دايت

لحشو العجينة

سكر بني

قرفة ناعمة

التزيين

بشر ليمون معسل

شرائح ليمون

طريقة تحضير سينابون دايت

يخلط الدقيق والخميرة والسكر والملح

تضاف الزبدة المذوبة والماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة طرية

تقلب العجينة مع الدقيق

تغطى العجينة وتترك لتتخمر

تفرد العجينة بالنشابة ويرش الوجه بالسكر البني والقرفة

تلف العجينة رول وتقطع وترص في صينية في شكل دائري حول إناء دائري لتكون شكل الحلقة

توضع في الفرن حتى تمام النضج في درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة

الصوص:

توضع الزبدة في إناء

يضاف عصير وبشر الليمون والسكر

يمكن إضافة الجبنة الكريمي

يقلب الخليط على النار

يضاف على الوجه خليط الليمون المعسل

يقدم السينابون