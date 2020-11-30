عبير صبري تتألق بالأسود في أحدث "سيشن تصوير"

لايف ستايل

نشرت الفنانة عبير صبري، عبر حسابها بانستجرام، أحدث سيشن تصوير لها، حيث ظهرت متألقة في اللون الأسود.

وأثنى متابعوها على "اللوك الجديد" الذي ظهرت به الفنانة.

وأعلنت الفنانة عبير صبري، إصابة شقيقتها وزوجها وابنتهما بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت عبير، عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، "تجربة صعبة أوي تمر بيها أختي وزوجها وابنتهما مع كورونا، أرجو من الجميع الدعاء.. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء".

وكانت الفنانة عبير صبري، شاركت مؤخرا في مهرجان الجونة، وظهرت خلاله رفقة زوجها، وقالت إنها جاءت لحضور ختام المهرجان السينمائي، معلقة "ماجتش المهرجان من البداية عشان عندي عزال".

وأضافت "عبير" في تصريحات لها على هامش ختام مهرجان الجونة السينمائي، أنه رغم المنصات الإلكترونية العارضة للأفلام لكن تبقى المهرجانات وشاشة السينما والحضور الفني وصناع العمل لهم بريق آخر.

وعن غيابها عن السينما، قالت إنها مجبرة على المشاركة في الدراما أكثر من السينما، "أنا بمشي في الطريق اللي الآخرين بيجبروني عليه، السينما مهمة لكن مش متاحة كعدد إنتاج كل سنة كبير، وكمان فيها 4 أو 5 بس بيشتغلوا وبيتنقلوا بين كل الأفلام ودي مشكلة، والشغلانة محكومة بشللية".

يذكر أن آخر ظهور درامي للفنانة عبير صبري، كان في مسلسل "خيانة عهد"، في شهر رمضان الماضي، مع يسرا وتيام مصطفى قمر وخالد سرحان وبيومي فؤاد وسلوى عثمان.