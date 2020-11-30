هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة شتوية ناعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت _ شيماء مرسي ظهرت الفنانة هنا الزاهد بإطلالة شتوية، إذ ارتدت بلوفر باللون الأوف وايت وبنطلون باللون الأسود. نسقت هنا مع إطلالتها شنطة يد باللون الأبيض، وبوت باللوني الأوف وايت والأسود، ونظارة شمس باللون الأسود. واعتمدت هنا مكياجا هادئا، بدرجات الألوان الترابية، وتركت شعرها الويفي منسدلا بشكل عشوائي.

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